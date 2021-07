JJRC X17, drone 6K in offerta lampo a 140,34 euro

Se avete già sperimentato il volo via drone e volete comprare qualcosa di più performante senza però spendere centinaia e centinaia di euro per un drone professionale, una buona via di mezzo è rappresentata dal modello JJRC X17 specialmente adesso che, grazie ad un’offerta lampo in corso, potete comprare quasi a metà prezzo.

Questo drone presenta innanzitutto una videocamera con risoluzione 6K che vi consente quindi di effettuare degli importanti ritagli in post-produzione senza perdere troppa qualità. Inoltre si può inclinare di 90 gradi, adattando così la visuale da una vista frontale ad una che punta verso il basso. C’è anche una seconda telecamera, di qualità inferiore, posizionata direttamente sulla pancia del drone, in modo da poter rapidamente dare uno sguardo a quel che si trova proprio sotto di lui.

La telecamera principale è in grado di riconoscere i diversi gesti delle mani e può interpretarli come un segnale per scattare una foto senza dover toccare il telecomando o lo smartphone abbinato. Inoltre è accompagnata da un sistema di stabilizzazione a 2 assi che assorbe le oscillazioni laterali ed è in grado di mantenere la ripresa stabile anche con un vento a forza 6.

Il telecomando in dotazione utilizza due batterie di tipo ministilo AAA (non incluse in confezione) ed è molto potente perché usa due grandi antenne WiFi a 5.0 GHz, il che gli consente di controllarlo fino a 800 metri di distanza. I vari controlli presenti non solo permettono di guidare agevolmente il drone ma anche fargli eseguire particolari movimenti, come ad esempio attivare l’inseguimento di un soggetto in maniera del tutto automatica, in modo da poter seguire una scampagnata senza doverlo controllare manualmente, oppure gli si può far eseguire una rotazione completa a 360 gradi intorno ad una persona.

Sul telecomando è possibile agganciare anche lo smartphone (iPhone o Android) in modo tale da guardare in tempo reale quel che viene visto dal drone attraverso le telecamere e, grazie al sistema GPS incorporato, è possibile perfino programmare un percorso da seguire indicando i vari punti. C’è poi la possibilità di farlo tornare indietro in un click rintracciando autonomamente la posizione del telecomando, oppure in caso di emergenza con un click si può far atterrare. Il drone è anche capace di tornare indietro da solo se si allontana troppo o se la batteria sta per scaricarsi.

A tal proposito quella che utilizza è una batteria modulare, quindi facilmente removibile e, per chi volesse, se ne possono acquistare anche delle altre per prolungare l’autonomia complessiva. Ciascun modulo è da 2.850 mAh e promette dai 23 ai 30 minuti di autonomia con una sola carica.

Per quanto riguarda peso e ingombri, siamo sugli 1,3 chilogrammi di peso mentre trattandosi di un drone ripiegabile, da chiuso occupa uno spazio pari a 17 x 11,5 x 6,7 centimetri mentre quando lo si apre completamente prima di fargli spiccare il volo, misura 26 x 26 x 6,7 centimetri.

Il drone JJRC X17 è costruito in plastica ABS e presenta un motore brushless. Il suo utilizzo è consigliato dai 14 anni in su. Se volete comprarlo, come dicevamo al momento potete comprarlo in offerta lampo con uno sconto pari al 43%: anziché 244,48 euro ve lo portate a casa per 140,34 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.