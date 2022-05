Jony Ive sarà ospite in uno speciale del Financial Times

L’ex Chief Design Officer di Apple, Jony Ive, assumerà il ruolo di redattore ospite della rivista How To Spend It del Financial Times questo fine settimana. Ive è pronto ad approfondire il suo processo di “fare e creare”.

How To Spend It è un inserto popolare del Financial Times che “copre moda, interni, arte, design, viaggi e stile di vita ed è rinomata per la sua avvincente estetica a livello visivo”. Ive avrà il ruolo di redattore ospite questo fine settimana, per il numero in uscita il 7 maggio.

Ecco le dichiarazioni di Ive in merito al progetto:

A lungo una mia ossessione, mi ha sempre colpito che il processo di creazione e realizzazione trovi espressione in così tante forme diverse. Questo è un problema piuttosto personale di How To Spend It, e ho riunito molte delle persone, degli oggetti e dei luoghi che amo

Ive ha mantenuto un profilo relativamente basso da quando ha lasciato Apple nel 2019 per formare la sua società di design indipendente chiamata LoveFrom. Ha tenuto un commovente discorso di inizio anno accademico per il California College of the Arts nel 2021, quando ha anche preso parte alla conferenza RE:WIRED l’anno scorso.

Ecco alcuni dettagli su cosa aspettarsi dalla partecipazione a How To Spend It da parte di Ive:

Una caratteristica speciale vede Jony Ive e Marc Newson, collaboratori di lunga data e fondatori del collettivo di design LoveFrom, parlare di artigianalità e amicizia nel laboratorio di Newson nelle Cotswolds. La copertina, girata da David Sims, vede Ive e suo padre Michael collegati attraverso una presa, una pura espressione di amore paterno, connessione e saggezza che trasmettiamo

Quando la partenza originale di Ive da Apple è stata annunciata nel 2019, Apple ha dichiarato che sarebbe stata un cliente di LoveFrom e che le parti avrebbero continuato a collaborare. I dettagli sull’entità della collaborazione non sono abbastanza chiari, anche se un rapporto ha indicato che Ive è stato coinvolto nella progettazione dell’iMac M1 da 24 pollici l’anno scorso.

Mentre è improbabile che la partecipazione di How To Spend It da parte di Ive riveli qualcosa delle sue collaborazioni in Apple, sarà comunque interessante leggere dichiarazioni dell’ex designer di Cupertino.

Se volete saperne di più di Jonathan Ive, Macitynet ha decine di articoli che riassumono il suo lavoro, parlano delle sue interviste e permettono così di farsi un quadro di chi è stato e di chi sarà anche in futuro Jonathan Ive.