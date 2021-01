Juice regala un caricatore wireless a chi compra iPhone 11 Pro

I negozi della catena Juice Apple Premium Reseller (qui l’elenco dei negozi oppure da qui lo store online) regalano un caricatore wireless a chi compra iPhone 11 Pro. Si tratta di Cygnett Prime Premium, una base di ricarica wireless dal design moderno e discreto che può essere utilizzata sia in orizzontale che in verticale.

Grazie a questo accessorio è possibile ricaricare iPhone 11 Pro e anche i modelli delle ultime generazioni di iPhone, oltre che dispositivi Android che supportano la tecnologia di ricarica wireless Qi, semplicemente appoggiando il terminale sulla superficie del caricatore. L’offerta è valida fino al 31 gennaio.

Sempre nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller sono disponibili numerosi sconti e offerte sui dispositivi per la casa smart. Per esempio le videocamere intelligenti Arlo sono proposte con sconti fino al 70%, mentre il termostato smart e le valvole Tadoº sono proposti con sconti fino al 30%.

Grazie a queste offerte il sistema di sorveglianza Smart Arlo Pro Home Kit HD si compra a solamente 99,90 euro invece del prezzo di listino di 339,90 euro. Invece il Kit base Tadoº V3+ termostato intelligente costa solamente 139,90 euro invece di 199,90 euro. In sconto anche il dispositivo Qshino antiabbandono per bimbi si compra a solo 29,90 euro invece del prezzo di listino di 69,90 euro.

Gli acquisti possono essere effettuati direttamente nello store Juice online, senza muoversi da casa, oppure in uno dei negozi della catena Apple Premium Reseller: praticamente tutti sono aperti, salvo quelli all’interno dei centri commerciali. Per chi sceglie di recarsi in negozio, Juice consiglia di prenotare un appuntamento dal sito web o via telefono, in questo modo non occorre affrontare eventuali attese all’ingresso e si ha a disposizione uno specialista Juice per consigli e suggerimenti per una procedura di acquisto su misura, personalizzata e soprattutto in completa sicurezza.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.