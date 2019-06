EZBOOK 3 PRO, l’ottimo notebook low cost a circa 200 euro con spedizione EU

Jumper EZBOOK 3 PRO, il clone del Macbook con Windows 10 a bordo e ben 6 GB di RAM a supporto, si acquista al prezzo scontato di soli 200 euro circa grazie all’offerta lampo grazie ad un coupon dedicato e con spedizione dall’Europa (quindi consegna veloce)

Jumper EZBOOK 3 PRO propone un design simile per molti aspetti ad un Macbook Air di Apple. Offre un display con diagonale da 13,3 pollici con risoluzione FullHD e tecnologia IPS.

Al suo interno il cuore pulsante è rappresentato da una CPU Intel Apollo Lake N3450, Quad Core da 1.1GHz fino a 2.2GHz, che assicura buone prestazioni per la sua classe, anche grazie al supporto di ben 6 GB di RAM. Sui lati anche un’uscita HDMI out, per collegarlo a monitor esterni.

EZBook 3 Pro offre, al suo interno, un HDD d 64 GB eMMC, e si può installare una micro-SD per aggiungere fino a 128 GB di memoria. La camera frontale da 2.0MP permette di effettuare conversazioni via Skype o app simili, mentre il portatile, tra le altre, è dotato di Bluetooth 4.0 e WIFI 802.11b/g/n. Al suo interno una batteria da 9600mAh, che andrà ricaricata tramite adattatore 100–240V 12V a 3A.

Al di là delle caratteristiche tecniche, comunque di spicco per un portatile così economico, quello che più attrae del portatile è l’estetica. Il brand imita, infatti, le linee di un notebook della Mela.

I materiali non saranno pregiati come quelli utilizzati da Apple, ma il colpo d’occhio è comunque gradevole. Anche il peso è piuttosto contenuto per una diagonale da 13,3: il portatile pesa, infatti, solo 1,4 kg, comprensivo naturalmente di tastiera, che non può essere rimossa.

Solitamente ha un costo di oltre 243 euro, ma grazie al coupon GBNBIT01 (da applicare il fase di acquisto) cliccando questo link lo si pagherà circa 200 euro con spedizione gratuita dall’Europa e consegna veloce in pochi giorni.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.