Jumper EZbook A5, l’ultrabook raffinatissimo in offerta a solo 18o euro

Jumper EZbook A5 è l’ultimo arrivazo in casa Jumper, brand noto per aver dato i natali al primo vero e proprio clone economico del Macbook Air. Adesso approda in rete Jumper EZbook A5, che si acquista a poco più di 180 euro, rimanendo fedele ad un’estetica molto raffinata, elegante e minimale. Per averlo al prezzo scontato è necessario utilizzare il coupon disponibile in calce all’articolo.

Jumper EZbook A5 è dotato di uno schermo Full HD con tecnologia IPS da 14 pollici, mentre al suo interno propone una CPU Intel Atom X5-Z8350, che garantisce buone prestazioni, con consumi molto ridotti.

A livello di connettività propone una porta mini HDMI in uscita, per il collegamento a TV o monitor esterni, dunque perfetto per creare un home theater personale ad un costo davvero ridotto.

Naturalmente lavora sotto ambiente Windows 10, già installato a bordo, che gira in modo fluido grazie alla CPU Intel Atom X5-Z8350 da 1,44 a 1,92GHz, affiancato da una GPU Intel HD Graphics 400 e da 4 GB di RAM DDR3.

Il portatile include anche una fotocamera per selfie e per le video chiamate, da 2,0MP. Sempre a livello di connettività gode di modulo Bluetooth 4.0, di slot per schede micro SD, di una porta USB 3.0 e una 2.0.

Jumper EZbook A5 pesa circa 1,2 kg e ha dimensioni pari a 32,00 x 21,00 x 1,50 cm.

