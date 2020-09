Jumper EZbook X3 Air, in offerta lampo a poco più di 290 euro il notebook che sembra un Macbook Air

Jumper EZbook è un marchio ben noto quando si parla di ultrabook dall’estetica simile ai Macbook di Apple. Il brand continua nella sua filosofia con l’ultimo Jumper EZbook X3 Air, il notebook da 13,3 a cui non manca nulla. Al momento lo si acquista in offerta lampo a 292,40 euro direttamente a questo indirizzo.

Il portatile propone un display da 13,3 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD. E’ alimentato da una CPU Intel Gemini Lake N4100 con 8GB di RAM di tipo DDR4 e una ROM 128GB eMMC. La forza del portatile sta anche nel design, con uno spessore della periferica di appena 1,1cm, dunque un design Ultra Sottile.

Il portatile vanta una batteria da 4250mAH, e supporta anche la possibilità di espansione ROM tramite SSD di tipo M.2 2280. A livello di connettività offre una porta porta USB-C, oltre ad un’uscita Mini HDMI per proiettare il monitor su TV o monitor esterni. Ancora, il portatile offre vano per MicroSD, uscita audio per il jack cuffie, oltre a una USB 2.0 e ad una USB 3.0. Naturalmente, gode di connettività Wireless con standard 802.11 AC e BT 4.2, e non manca la webcam 1,0MP frontale per le video conferenze.

Jumper EZbook X3 Air Notebook pesa 1,1 chilogrammi, e ha misure di appena 30,5 x 19,8 x 1,1 cm. Clicca qui per acquistare al prezzo di 292,40 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.