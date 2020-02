Jumper EZbook X3 Pro, l’evoluzione dei cloni del Macbook in super offerta a 274,50 euro

In principio era EZbook 3 Pro, lo abbiamo anche recensito tra le nostre pagine. Fu il primo vero clone super economico del Macbook. Adesso la società presenta Jumper EZbook X3 Pro, la naturale evoluzione di quel primo notebook, che non rinuncia alle ispirazioni di matrice Apple. Oggi è in super offerta lampo a 274 euro. Clicca qui per acquistarlo.

E’ dotato di uno schermo HD IPS da 13,3 pollici, ed è basato su processore Intel Gemini Lake N4100, che garantisce prestazioni di buon livello, con consumi assolutamente ridotti. Si tratta di un processore Quad Core 1,1GHz, fino a 2,4 GHz, piattaforma a bassa tensione con elaborazione e tecnologia Intel Turbo Boost, che offre una potenza extra dinamica al bisogno.

Lo schermo è FHD IPS da 13,3 pollici con risoluzione 1920 x 1080, mentre sotto al cofano propone ben 8 GB di RAM e una memoria di180 GB con tecnologia SSD, espandibile fino a 128 GB tramite MicroSD. Non manca la fotocamera per foto e chat video, e supporto Bluetooth 4.0.

Il corpo è in lega di alluminio, con un fattore forma valido, esteticamente minimale, simile per certi aspetti ai notebook della Mela. Include un modulo WiFi Dual Band, con supporto 2.4GHz/5.0GHz. Include, a livello di connettività, sia una porta USB-C, che una Full Size 3.0. In totale pesa circa 1,3 Kg, e ha misure contenute in 30,80 x 20,90 x 1,37 cm.

Solitamente ha un costo di circa 380 euro, ma al momento lo potete acquistare in offerta lampo a 274,50 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.