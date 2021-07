Jumper EZpad 7, tablet-PC con Windows 10 in offerta a 258,90 euro

Se l’idea di un tablet con Windows 10 vi stuzzica, al momento è in offerta Jumper EZpad 7, un ibrido che potete comprare a 258,90 euro. Si tratta come dicevamo di un tablet con sistema operativo Windows che all’occorrenza, collegando un mouse e una tastiera, diventa una sorta di computer portatile.

Le specifiche tecniche lo rendono utilizzabile in tutti quei contesti di lavoro leggero o ancor meglio per prendere appunti a scuola e all’università. Monta infatti un processore quad-core Intel Cherry Trail X5 Z8350 a 1,92 GHz accompagnato da una scheda video Intel HD Graphics 500 di ottava generazione e 4 GB di RAM di tipo DDR3L. Lo spazio di archiviazione è pari a 64 GB, sufficienti per installare i programmi principali: per i propri file è consigliabile inserire una microSD nell’apposito slot, in modo tale da poter espandere la memoria di ulteriori 128 GB.

Lo schermo è un pannello IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.200 pixel, quindi di fatto avete tra le mani un tablet altamente portatile e che, accompagnato con la cover-tastiera da acquistare a parte, diventa una soluzione particolarmente comoda in mobilità. Per quanto riguarda la connettività, oltre a modulo WiFi e Bluetooth con tecnologia 4.0, trovate la presa di alimentazione, lo slot per microSD, una microHDMI per collegare un monitor esterno, una porta USB-A con tecnologia 3.0 e una presa jack audio da 3,5 millimetri per microfono e cuffie.

E’ una buona soluzione anche per quanto riguarda le videochiamate: presenta infatti una videocamera anteriore da 2 MP utilizzabile per questo scopo, che si accompagna ai due altoparlanti stereo per poter ascoltare efficacemente gli interlocutori nelle riunioni online. C’è anche una seconda videocamera sul retro, sempre da 2 MP, che può essere usata per fotografare una lavagna oppure scansionare un documento, e una batteria da 6.500 mAh.

Per quanto riguarda il design, presenta bordi piatti in metallo che ricordano da vicino l’aspetto di un iPad Pro: le dimensioni sono pari a 26 x 16 x 1 centimetri mentre il peso ruota intorno i 680 grammi. Se volete comprarlo, come dicevamo al momento è in offerta online: anziché 396,98 euro risparmiate il 35%, pagandolo 258,90 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.