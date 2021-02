Jumper EZpad Pro, il computer che diventa tablet con Windows 10

Volete semplificare la vostra vita digitale con un computer portatile che, all’occorrenza, può diventare anche un tablet? Allora acquistate adesso Jumper EZpad Pro, scontato in offerta lampo quasi a metà prezzo.

Si tratta di un ibrido perché è a tutti gli effetti un computer portatile al quale può essere sganciata la tastiera in modo da usare lo schermo touchscreen in un formato più leggero e portatile. In questo modo si adatta sia al telelavoro di giorno che all’intrattenimento domestico sul divano di sera, senza dover passare da un dispositivo all’altro. Questo è un vantaggio non di poco conto perché permette di avere tutti i file in una sola postazione e senza doversi affidare al cloud, in modo da mantenere i dati privati sulla macchina e sempre accessibili, anche in assenza di connessione ad Internet.

Dal punto di vista tecnico, monta uno schermo da 11.6″ il che lo rende altamente portatile. Si tratta di un pannello touchscreen di tipo IPS con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel in formato 16:9 e con un angolo di visione di 178 gradi. Il processore che lo alimenta è un Intel Celeron Apollo Lake quad-core N3450 da 1.10 GHz con Turbo Boost a 2.20 GHz, affiancato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR4 e scheda grafica HD Graphics 500 a 700 MHz di nona generazione.

Lo spazio di archiviazione è pari a 128 GB ma può essere esteso di ulteriori 128 GB inserendo una microSD nell’apposito ingresso, in modo da poter così separare i file personali dai software installati sulla macchina. Oltre alla fotocamera anteriore da 2 MP, utile per le videochiamate, monta anche una fotocamera posteriore il che rende possibile utilizzare questo dispositivo per la scansione e la digitalizzazione dei documenti, facilitandone così la firma e l’invio tramite email, Telegram o altri sistemi di comunicazione via Internet.

Il sistema operativo è Windows 10, che come sappiamo offre anche una modalità Tablet che modifica l’interfaccia per permettere di usare al meglio tutte le funzioni tramite lo sfioramento dello schermo, senza dover usare mouse e tastiera. Tastiera che per altro, come dicevamo, si aggancia e si sgancia all’occorrenza. Non è una semplice cover, come quella di iPad Pro per intenderci, ma una tastiera in tutto e per tutto, con touchpad per il controllo del cursore e tasti fisici con una certa escursione in modo da avere un’esperienza d’uso quanto più simile a quella di una tastiera tradizionale.

Per quanto riguarda porte e ingressi, c’è la presa jack audio da 3.5 millimetri, microHDMI, USB-C abilitato al solo trasferimento dei dati, la porta microSD di cui parlavamo precedentemente, USB-A 3.0 e l’ingresso DC per l’alimentazione e la ricarica della batteria, che sappiamo essere da 9.000 mAh. Completano la dotazione il modulo WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz e il chip Bluetooth 4.0 per il collegamento di cuffie e periferiche senza fili.

Questo computer viene venduto con alimentatore dotato di spina europea. Pesa 600 grammi e misura 28,7 x 18 x 1 centimetri. Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento è in offerta lampo su GearBest. Il prezzo di listino è di 428 euro ma con lo sconto attuale, pari al 43%, ve lo portate a casa per 246 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.