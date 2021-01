JZ-253A, lo sfigmomanometro da polso è in offerta a 15,71 euro

Poter controllare la pressione sanguigna in poche decine di secondi, oltre ad essere utile per una diagnosi rapida in caso di malessere mentre si è al telefono con il proprio medico, è particolarmente utile anche in questo periodo di pandemia da coronavirus, dove uno sbalzo di pressione può essere il campanello d’allarme di un potenziale contagio avvenuto di recente. Se non ne avete a casa uno, potete cogliere l’opportunità di comprarlo pagandolo 15,71 euro grazie ad un’offerta lampo attualmente in corso.

Quello in promozione si chiama JZ-253A e non differisce da molti altri misuratori di pressione che potete trovare in commercio e che si basano sul principio della misurazione della pressione sanguigna indiretta. Si tratta nello specifico di uno sfigmomanometro da polso, quindi tra i più compatti, portatili e semplici da usare. Si indossa come un bracciale e, con un click, si accende e avvia il gonfiaggio della striscia in tessuto avvolta intorno al polso, mostrando poi i risultati della misurazione dopo poche decine di secondi, direttamente sullo schermo LCD da 4,7 pollici del computer incorporato.

Oltre a misurare la pressione sanguigna, misura anche la frequenza cardiaca: dati questi che vengono elaborati da alcuni algoritmi per offrire la capacità di riconoscere anche eventuali aritmie del cuore. Questo misuratore di pressione è dotato anche di assistente vocale che annuncia i risultati al termine della misurazione, con qualcosa tipo “La pressione massima è pari a 120 mmHg, quella minima è 80 mmHg e la frequenza cardiaca è di 70 battiti al minuto. La tua pressione sanguigna è normale, grazie per aver usato questo apparecchio”.

La spiegazione dei dati raccolti viene fatta in inglese, ma se il dispositivo viene utilizzato da una persona che non conosce la lingua e non è in grado di valutare i valori misurati, è sufficiente buttare un occhio ai tre indicatori LED a lato. Verde, tutto bene; giallo, c’è qualcosa che non va, contattare il medico; rosso, meglio recarsi al pronto soccorso (prima però, effettuate almeno altre due misurazioni per fare una media dei valori e scongiurare la possibilità di errori).

Questo misuratore è alimentato da due batterie ministilo AAA non incluse in confezione. Si può scegliere di utilizzare sia quella usa-e-getta, sia le soluzioni ricaricabili. Si spegne manualmente ma se ci si dimentica di farlo il sistema lo spegnerà automaticamente dopo un minuto di inattività, andando così a preservare l’energia accumulata nelle batterie. Il cervello elettronico è in grado di memorizzare fino a 99 misurazioni e le può separare in due sezioni distinte, in modo da poter essere usato da due persone diverse senza intrecciare i dati.

Se siete interessati all’acquisto potete comprarlo su Gearbest in offerta lampo a 15,71 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.