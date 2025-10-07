Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, in offerta i prodotti Kärcher per la pulizia e la cura della casa

Diversi prodotti Kärcher pensati per semplificare le operazioni di pulizia e manutenzione in casa e in giardino sono in sconto su Amazon per la Festa delle offerte Prime

Ci sono prodotti con cui poter pulire efficacemente vetri, piastrelle, cabine doccia e piani a induzione senza residui di acqua e senza lasciare aloni.

Diverse poi le idropulitrici in sconto, alcune dotate di una pressione elevata e di un sistema di controllo che permette di regolare la potenza in base alle necessità.

Trovate anche bidoni aspiratutto per solidi e liquidi, da quelli casalinghi a quelli per l’uso professionale. Tutti sono in ogni caso equipaggiati con una funzione soffiante, utile per pulire angoli difficili da raggiungere, e un sacco per raccogliere facilmente i detriti.

Per eliminare sporco, batteri e virus dalle superfici ci sono anche i pulitori a vapore, alcuni pronti in soli 3 minuti e ottimi quindi per piccole superfici o per chi cerca un dispositivo compatto e maneggevole. Altri invece sono progettati per l’utilizzo in spazi più ampi data la presenza di serbatoio da 1 litro e potenze che sfiorano i 2000 Watt.

Infine in promozione ci sono anche set di pentole Mia e un interessante kit di attrezzi completo per ogni tipo di riparazione o manutenzione in casa che include 114 utensili in cromo vanadio e acciaio al carbonio come martelli, cacciaviti, chiavi a bussola, e torcia, tutto racchiuso in una comoda cassetta.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Lavavetri

Idropulitrici

Aspirapolvere e lavapavimenti

Lavatappeti

Pulitori a vapore

Tagliaerba

Accessori

Festa Prime, TerraMaster sconta i suoi migliori NAS e Enclosure

