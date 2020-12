Kinemac 2.0 è la nuova versione del software di animazione 3D in tempo reale per Mac

Lo sviluppatore Softobe rilascia Kinemac 2.0, ultima versione del potente software facile da usare, che permette anche ai meno esperti di creare animazioni 3D e 2D professionali: è possibile creare video in risoluzione 4K, il tutto a un prezzo ancora più abbordabile: 99 dollari, circa 81 euro al cambio attuale.

Kinemac è facile e intuitivo. I file immagine, video, audio, RTF, RTFD, SVG, modelli 3D in formato OBJ possono essere importati con un rapido drag & drop sulla finestra Stage. Con altrettanta semplicità è sufficiente trascinare un file immagine/video sulla superficie di un oggetto selezionato per “incollare” la texture su quella superficie.

Kinemac 2.0 offre una libreria di oggetti 2D e 3D di uso comune come rettangoli, cerchi, cubi, sfere, coni, cilindri, stelle, torte, contatori… Modelli più complessi possono essere importati in formato OBJ.

Con Kinemac si possono creare testi 2D e 3D con ogni tipo di font e stile. I testi 2D possono scorrere nelle 4 direzioni con una fluidità notevole e con la velocità desiderata. Anche con una ventina di scrolling text di ogni dimensione, l’animazione scorre perfettamente, persino su un laptop. Ottimo per creare titoli di coda in live-overlaying o in post-produzione.

Creare delle animazioni con Kinemac è molto semplice. Basta posizionare un oggetto sul punto di partenza e attivare un key-frame. Ci si sposta 2 secondi più avanti nell’animazione, si posiziona l’oggetto sul punto di arrivo e si attiva un secondo key-frame. Fatto. Poi basta premere Play e godersi la scena.

Con Kinemac è possibile riprendere la scena 3D da diverse camere mobili (animate con keyframes o che scorrono lungo un percorso 3D), inquadrare automaticamente un oggetto in movimento, aggiungere luci animate, importare la colonna sonora e variarne il volume nei punti desiderati, impostare un background (colore, immage o video) e molto altro ancora.

Kinemac 2 è un’applicazione a 64 bit. Utilizza potenti tecnologie Apple come AVFoundation per gestire i file video e audio e per esportare le animazioni create dall’utente in formato video 4K, con o senza trasparenze per l’overlaying in post-produzione. L’app ha una nuova interfaccia, nuove icone a doppia risoluzione ed è ottimizzata per funzionare su macOS Catalina, Big Sur (e anche su macOS 10.13), display Retina, in modalità Light e Dark.

Se pensate che questa animazione con 8 video textures, è stata creata su un laptop MacBook Pro 16″, e gira in tempo reale sullo stesso laptop, vi renderete conto della potenza di questo software e dei computer Mac. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina web di Kinemac, mentre da qui è disponibile una galleria di esempi con video e animazioni creati con Kinemac 2.0.

