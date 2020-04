Kit 620 è il sosia del NES mini con ben 620 giochi inclusi a 21,29 euro

Nintendo ha riscosso parecchio successo con la sua edizione miniaturizzata del NES. Sebbene sia diventato virale, tanto che la prima edizione andò sold out nel giro di poche settimane, tra le pecche la carenza di giochi pre installati. Adesso, kit 620 tenta di stuzzicare l’utenza proponendo ben 620 giochi inclusi, ad un prezzo di appena 21,29 euro.

Se volete comprare una console che imita il design della console Nintendo, ma offra centinaia di giochi pronti, date un’occhiata all’offerta sul clone kit 620.

Il prezzo è la metà di un qualsiasi gioco per le console moderne, e il bundle è sicuramente vantaggioso anche perché comprende due joypad, che permettono dunque di giocare in compagnia, in multiplayer locale sulla stessa TV. Tra i 620 giochi disponibili e già installati è praticamente impossibile non trovare quello che faccia al caso vostro.

Il bundle comprende tutto il necessario per giocare, sia i cavi video, che quello di alimentazione. Su GearBest, dicevamo, è possibile comprare questa fedele replica del NES Mini in sconto lampo a soli 21,29 euro. Click qui per comprare.

