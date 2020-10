Kit fai da te livello Super Sayan: 108 cacciaviti e utensili per smontare qualsiasi cosa a 16,50 €

Se siete abili con le riparazioni fai-da-te o volete cimentarvi nella sostituzione batteria o display rotto di iPhone, o di un qualsiasi altro smartphone, affidandovi ad una delle tante video-guide online, avrete certamente bisogno di tutti gli strumenti utili per poter mettere facilmente mano a smartphone, tablet e computer (iPhone, iPad e Mac compresi) senza danneggiarli.

In questo caso il kit attualmente in vendita a soli 16,50 euro potrebbe fare al caso vostro, con ben 108 cacciaviti, oltre ad altri strumenti per aprire qualsiasi dispositivo. Clicca qui per acquistare.

Il kit è davvero utile per riparare laptop, dispositivi mobili e altri oggetti di precisione, come orologi e occhiali. Può essere utilizzato in una varietà di situazioni pratiche per soddisfare le varie esigenze fai da te. Tutti gli strumenti sono protetti da una custodia in plastica per un facile trasporto.

Si tratta di un set composto da due manici dove montare le diverse estremità. Nel kit sono inoltre presenti 108 diverse punte in acciaio, che assicurano quindi un’elevata durabilità nel tempo.

Sono disponibili le punte per tutti i più importanti formati, potendo così assecondare le esigenze più comuni e disparate. Inoltre, disponibili anche ventose, plettri e strumenti di precisione per sollevare facilmente qualsiasi display.

Il kit completo di custodia per il trasporto viene proposto a 16,50 euro. Lo si può acquistare direttamente da qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.