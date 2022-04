Kit rasoio barba + tagliacapelli in offerta a 26,96 euro

Se non potete andare dal barbiere o avete più semplicemente deciso di risparmiare tutti quei soldi per fare da soli, c’è una buona occasione che vi permette di comprare rasoio e tagliacapelli insieme in sconto a 26,96 euro.

Due strumenti per due operazioni distinte, in modo da portarle a termine al meglio delle loro possibilità. Sono entrambi di Enchen e presentano caratteristiche tecniche simili: utilizzano innanzitutto lame in nano ceramica, che promettono un taglio netto e senza strappi o inceppamenti, e la batteria, da 600 mAh, si ricarica tramite USB-C in circa un’ora e offre fino a 90 minuti di autonomia con una sola carica.

Ciascuno pesa intorno ai 150 grammi e gli ingombri sono più o meno quelli di altri dispositivi di questo tipo, con una lunghezza indicativa di 17 centimetri e uno spessore di 4. Il motore gira fino a 5.800 volte al minuto ed è regolabile su due velocità, adattando così la potenza di taglio in base allo spessore del capello. E poi c’è il pettine per regolare la lunghezza, da un minimo di 0,7 millimetri fino a 2,1 millimetri.

Il rasoio per la barba invece è di quelli a tre testine mobili, in modo da poter offrire una rasatura completa e profonda in ogni angolo del viso. Entrambi sono costruiti in plastica ABS e presentano pochi e semplici pulsanti dai quali controllare tutte le funzioni.

Se siete interessati all’acquisto, entrambi gli strumenti come dicevamo sono venduti insieme in un unico pacchetto che generalmente costa 65,09 euro ma al momento, grazie alla promozione attualmente in corso, è possibile risparmiare il 59% pagandoli soltanto 26,96 euro, con spedizione dai 7 ai 12 giorni senza costi di dogana.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.