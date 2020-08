Kopset Raptor, lo smartwatch per le attività all’aperto: dura fino a 30 giorni e costa 27 € con coupon

Se siete amanti degli smartwatch di tipo militare, aggressivi alla vista, solidi e robusti al tatto, ecco quello che fa per voi: Kopset Raptor, l’orologio smart impermeabile, antipolvere e anti-collisione è in offerta a soli 27,51 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistarlo.

All’apparenza si propone come un orologio piuttosto classico nel design, molto robusto all’apparenza. Offre la possibilità di tracciare 20 diverse discipline sportive, con oltre 50 watch faces personalizzabili e un’autonomia fino a un mese in standby.

Kospet Raptor è ottimizzato per un uso all’aperto, e anche per chi fa attività estreme, grazie al fatto di essere impermeabile, antipolvere e anti-urto.

Kospet Raptor utilizza un chip Bluetooth a bassissimo consumo. Ha una batteria da 230 mAh, in modo che possa reggere per un totale di 8-12 giorni con utilizzo continuo e quotidiano.

Come già anticipato, permette di tracciare corsa, passeggiate, ciclismo all’aperto, alpinismo, sci, nuoto, basket, calcio, badminton, baseball, tennis, golf, sit-up, canottaggio, ellittica, allenamento libero e altri sport ancora. E’ certificato IP68, dunque adatto per il nuoto a breve termine.

L’orologio pesa appena 47 grammi, dunque molto comodo da indossare. Peraltro, il cinturino Raptor adotta una cinghia in TPU adatto alla pelle e anti sudore, così da mantenere il polso asciutto e non appiccicoso durante l’esercizio.

Kospet Raptor utilizza uno schermo con risoluzione ad alta definizione da 1,3 pollici, consentendo di vedere chiaramente i contenuti proposti nelle varie watch faces, anche all’aperto.

Supporta la gesture solleva il polso per accendere lo schermo e gode naturalmente del supporto alle notifiche push, monitoraggio del sonno, pedometro, promemoria sedentario, potendo anche conteggiare il consumo calorico, il tempo di esercizio, offrendo anche funzione di sveglia e di controllo musicale remoto. Ovviamente, non manca neppure il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Kopset Raptor solitamente ha un costo di oltre 50 euro, ma al momento, utilizzando il codice sconto KOSPETRAPTOR, lo si acquisterà ad appena 27,51 euro. Clicca qui per comprarlo.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.