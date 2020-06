Kospet MAGIC 2, lo smartwatch classico e sportivo in sconto a 22,87 € con codice sconto

Dopo il successo del primo modello arriva anche il secondo modello. Kospet MAGIC 2 è lo smartwatch elegante e minimale, che costa appena 22,87 euro, grazie ad un particolare codice sconto al momento attivo. Clicca qui per acquistarlo.

Si tratta di uno smartwatch sportivo, soprattutto per via del cinturino in silicone, anche se certamente potrebbe essere adatto per farvi compagnia durante tutto l’arco della giornata. Permette di tracciare corsa all’aperto, passeggiate a piedi, ciclismo all’aperto, alpinismo, percorso in corsa, ciclismo interno, ellittica, pilates, yoga, sci, triathlon, aerobica, e tanto altro ancora.

L’orologio smart propone uno schermo circolare, con schermo da 1,3 pollici e tecnologia TFT e risoluzione 360 x 360, dotato di vetro 2.5D e corpo in metallo. Al suo interno propone una memoria RAM da 128KB e una ROM di 512KB. Propone tutte le funzioni di un tipico smartwatch, come avvisi telefonate ed SMS.

Si ricarica in circa 1 o 2 ore, ma offre una durata della batteria che varia da 5 a 7 giorni. Si sincronizza con lo smartphone grazie all’app WearFit, e naturalmente supporta la lingua italiana. A livello di connettività propone la tecnologia Bluetooth 4.0 e ha un livello di certificazione IP67.

Come già anticipato, permette di ricevere al polso gli avvisi su telefonate e messaggi, ma naturalmente consente di leggere le notifiche in entrata da altre app, come Facebook, QQ, Skype, Twitter, Wechat, Weibo, WhatsApp e altre ancora.

Kospet MAGIC 2 è compatibile con iPhone e dispositivi Android, con iOS 9 e versioni successive, e Android 4,4 e successivi. Misura circa 12,00 x 8,60 x 6,50 cm e ha un peso di appena 60 grammi, quindi particolarmente leggere, da poter essere indossato per sessioni medio lunghe.

Solitamente ha un costo di 27,65 euro, ma al momento grazie al codice sconto KOSPETMAGIC2 lo si pagherà appena 22,87 euro. Clicca qui per comprarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.