KOSPET MAGIC 3, lo sportwatch per tutti in offerta a 26 euro con coupon

L’arrivo della bella stagione spingerà i più a perdere i chili di troppo accumulati durante le vacanze pasquali. Per farlo al meglio i nativi digitali si affideranno ad uno smartwatch con funzioni di tracciamento fitness.

Sono davvero tanti i modelli ormai disponibili sul mercato, e non serve sborsare cifre folli per averne uno. In offerta oggi vi proponiamo KOSPET MAGIC 3, che grazie al coupon G64D16E35D512000 si acquista a 27,61 euro. Clicca qui per comprare.

Il primo pregio di questo dispositivo è certamente il grande schermo da 1,71 pollici con vetro curvo 3D, per un impatto visivo più elegante e piacevole. Il display ha una risoluzione di 280 x 320, davvero interessante per un prodotto così economico.

Tra le sue funzioni vi è anche quella di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, come fa l’ultimo Apple Watch, mentre lato fitness consente di tracciare 20 modalità sportive, dalla corsa quotidiana alle escursioni o allo sci, grazie a sensori di alta precisione che naturalmente rilevano informazioni come i passi, la distanza, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate durante l’esercizio fisico.

Si abbina allo smartphone tramite connessione Bluetooth 5.0, mentre al suo interno trova spazio il chip nRF52840, oltre ad una memoria di 64KB RAM + ROM 128M. Gode di certificazione IP68, e ha una batteria integrata da 220 mAh, che offre un’autonomia di 7 giorni di uso quotidiano, e oltre 35 giorni di standby.

L’orologio ha menù e interfaccia localizzata anche in lingua italiana. Tra le altre funzioni, quella di cardiofrequenzimetro, monitor del sonno, pedometro, promemoria per bere, pressione sanguigna, cronometro, meteo, senza dimenticare il reparto notifiche, per prendere visione di quelle in entrata sullo smartphone, con supporto per WhatsApp, Facebook, Twitter, wechat, Weibo, QQ, Instagram, Kaokao, Talk e altre ancora.

L’orologio risulta particolarmente leggero, per via della sua realizzazione in plastica, e nonostante l’ampio display, ha dimensioni contenute in 43mm x 37.6mm x 11.5mm.

Solitamente ha un costo di oltre 43 euro, ma al momento si acquista a 27,61 euro, grazie al codice sconto G64D16E35D512000. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.