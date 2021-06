Kospet Optimus 2, lo smartwatch con fotocamera rotante alla James Bond

Volete scattare fotografie alla James Bond? Ecco lo smartwatch che fa per voi: Kospet Optimus 2 ha la fotocamera integrata e al momento è in sconto con un codice a 153,90 euro. La fotocamera è anche di buon livello: monta infatti il sensore Sony IMX214 AF, che è praticamente lo stesso che usa lo smartphone One Plus: ciò gli consente di scattare fotografie da 13 MP e di registrare video Full HD a 1080p e 30 fps in HDR. E’ incassata “a ore 12” e può essere inclinata di 90 gradi, perciò si può anche sollevare per scattarsi dei selfie direttamente dal polso. C’è perfino il flash LED, da usare anche in modalità torcia, e lo zoom 3,9x.

Oltre a questo si tratta di uno smartwatch 4G: si può quindi inserire una scheda SIM e utilizzarlo senza smartphone per gestire tutto da lì, comprese chiamate e messaggi. Usa il processore a otto core Helio P22 con scheda video IMX214, accompagnato da 4 GB di RAM di tipo LPDDR4 e 64 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo è un pannello TFT IPS da 1,6 pollici con risoluzione 400 x 400 pixel, incassato all’interno di una cassa da 52,5 millimetri di diametro e 17 di spessore.

La batteria è da 1.260 mAh, si ricarica in circa 2 ore e promette fino a due giorni di autonomia in Standby. C’è il sensore cardio e il GPS / Glonass per il tracciamento delle attività: il sistema integrato permette di riconoscerne e monitorarne 31 diverse e può anche misurare la percentuale di ossigeno contenuta nel sangue. Il sistema operativo è Android in versione 10 e si collega agli smartphone con Android 5.1 (o successivi) e iPhone con iOS 9 e versioni più recenti tramite Bluetooth 5.0. Il cinturino infine è realizzato in silicone TPU ed è largo 22 millimetri.

Lo smartwatch Kospet Optimus 2 è in vendita a 256,50 euro ma grazie al codice sconto da attivare durante l’acquisto si risparmiano oltre 100 euro, pagandolo quindi 153,90 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.