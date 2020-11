KOSPET PRIME 2, lo smartwatch da 007 in offerta a 160 € con coupon

Se siete amanti dell’avventura KOSPET PRIME 2 è l’orologio che fa per voi, non fosse altro che per la camera frontale, che permetterà spy photo in stile 007. L’orologio ha un listino di 180 euro circa al cambio, ma grazie a cinque codici sconto da sommare tra di loro, si acquisterà a circa 160 euro. Ecco come ottenerlo a questo prezzo.

Anzitutto, un po’ di caratteristiche tecniche. KOSPET PRIME 2 gode di ben 4 GB di memoria integrata, con una ROM di 64 GB. Al suo interno può ospitare anche una Nano Sim, per trasformare di fatto lo smartwatch in un telefono da polso. Gode del supporto Wifi 2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n e del Bluetooth 5. A livello di localizzazione si fregia di GPS,GLONASS, A-GPS e Beidou.

Quanto al display circolare, la diagonale è da 2,1 pollici, schermo IPS, risoluzione 480×480 con densità di pixel di 323 PPI. A livello di sistema operativo si basa su Android 10 e si abbina allo smartphone grazie all’app WiiWear.

Grazie alla batteria da 1600mAh ha una durata di 3-5 giorni, a seconda dell’utilizzo; quanto a misure, sta in 73.75 x 63.75 x 17.4 millimetri.

Per ottenerlo a questo prezzo speciale di 160 euro non dovrete far altro che cliccare a questo indirizzo.

2. Da questa pagina dovrete poi cliccare 1 volta sul pulsante “ottieni coupon”, e dal menù che si apre cliccare una volta sul coupon di colore viola.

3. Successivamente, sempre in questo menù contestuale, dovrete cliccare 4 volte sul pulsante ottieni coupon di 1,74 euro su ordini superiori a 80 euro.

A questo punto potrete procedere con l’acquisto effettivo e applicare anche l’ultimo coupon 10PRIME2.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.