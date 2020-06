KUMI GW16T, lo smartwatch super-sottile che misura di tutto è scontato del 48%

Non tutti sono disposti a spendere centinaia di euro per uno smartwatch, soprattutto se non lo si ritiene fondamentale per il proseguimento della propria vita. Però se si è incuriositi e si vuole provare la tecnologia con un modello performante ed economico, allora vale la pena prendere in considerazione l’acquisto di KUMI GW16T visto che al momento si compra per meno di 30 euro.

Uno sconto del 40% su uno smartwatch che si distingue innanzitutto per il ridotto spessore della cassa, realizzata in lega di zinco. Il cinturino invece è da 22mm ed è costruito in silicone, in modo da non rovinarsi rapidamente se lo si indossa durante l’attività sportiva. E’ infatti indicato anche in questo campo visto che per altro è certificato IP67 e resiste quindi sia alle infiltrazioni di sabbia e polvere, sia a quelle di pioggia e sudore.

A tal proposito è dotato di una serie di sensori che gli consentono di monitorare costantemente, ventiquattr’ore su ventiquattro, la frequenza cardiaca. Ma può misurare anche la quantità di ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna, oltre a funzionare come monitor per la misurazione della qualità del sonno nelle ore notturne. C’è una modalità Sport per tenere traccia delle varie attività fisiche mentre nel resto del tempo misura i passi, le calorie e la distanza percorsa.

Chiaramente come un qualsiasi altro smartwatch di ultima generazione si collega allo smartphone via Bluetooth 5.0 per abilitare la gestione delle notifiche dal polso, le sveglie (anche attraverso dolci vibrazioni), lo scatto in remoto, il meteo, le chiamate e i messaggi. Misura anche la temperatura ambientale. Tutti questi dati si possono visualizzare attraverso lo schermo IPS da 1.28″, di forma circolare e con risoluzione pari a 240 x 240 pixel.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, KUMI GW16T monta un processore HS6620, batteria da 200 mAh e gira con Android in versione 4.4. Se siete interessati all’acquisto, al momento lo trovate in offerta lampo su Gearbest per meno di 30 euro, con uno sconto del 48% sul normale prezzo di listino. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.