Kumi KU1s, lo smartwatch per prendersi cura della propria salute a 16,65 € grazie a un coupon

Kumi KU1s è lo smartwatch che aiuta a prendersi cura della propria salute a 16,65 euro grazie a un coupon che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Tra le sue principali caratteristiche merita certamente un posto d’eccezione l’autonomia, con una durata di 30 giorni. E’ disponibile in tre diverse colorazioni, e propone un grande schermo touchscreen da 1,54 pollici, con pulsanti fisici in acciaio inox 304.

Tra le sue funzionalità il supporta per il monitoraggio della frequenza cardiaca, oltre alla possibilità di tracciare ben 11 modalità sportive, tra cui corsa, passeggiate, ciclismo, arrampicata, spinning, yoga, nuoto, basket, calcio e altre ancora.

A livello di personalizzazioni consente di cambiare al volo, tramite un semplice tocco, il quadrante, mentre l’orologio sarà anche un valido alleato per il pubblico femminile, in grado di calcolare il ciclo. Ancora, si tratta di uno smartwatch in grado di monitorare la temperatura del corpo, di particolare importanza in questo particolare momento di crisi sanitaria.

Lo schermo IPS propone una risoluzione di 240 x 240, mentre dal punto di vista della connettività propone il Bluetooth 5.0; è resistente all’acqua, dotato di certificazione IP68. Come già anticipato, la batteria da 210 mAh, riesce a fornire fino a 30 giorni di autonomia, e si ricarica in 2 ore circa.

L’orologio è compatibile sia con iOS, che con Android, pesa poco più di 30 grammi e misura 10,00 x 10,00 x 3,50 cm.

Solitamente ha un costo di 37 euro, ma oggi ve lo portate a casa a poco più di 16 euro grazie al codice sconto KUMIKU1S da inserire nel carrello, poro prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.