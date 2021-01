KUU A8S, laptop portatile da 15.6″ con 6 GB di RAM a partire da 261 euro

Vi serve un computer per lavorare da casa ma non volete spenderci troppo perché sarà comunque una situazione temporanea? Allora comprate KUU A8S, visto che al momento è scontato con un codice a 261 euro.

Il prezzo è ottimo specialmente se raffrontato alle specifiche tecniche. Monta un processore quad-core Intel Celeron J3455 fino a 2.3 GHz, scheda video Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM di tipo DDR3 e un disco SSD Sata3 (quindi dalle prestazioni più alte rispetto alle memorie eMMC che generalmente troviamo in computer così economici) da 256 GB o 512 GB, a scelta in base alle proprie esigenze.

Lo schermo è molto ampio, il che significa che si potrà riuscire a lavorare bene sui documenti nonostante si tratti di una macchina fatta per la mobilità. Si tratta nello specifico di un pannello IPS con diagonale da 15.6″ e un rapporto d’aspetto di 16:9. E’ un display Full HD, con risoluzione pari a 1.920 x 1.080 pixel.

Il notebook monta poi una tastiera full-size, ottima per chi deve digitare a lungo in quanto ha le dimensioni standard della tastiera che si trova ad esempio in ufficio e consente quindi di ridurre al minimo gli errori di battitura.

Presenta anche un tastierino numerico dedicato, molto utile per chi lavora con i numeri. Il touchpad inoltre è molto ampio, quindi si può usare senza grosse perplessità anche senza un mouse e supporta i gesti multi-touch, il che permette di essere più produttivi usando le scorciatoie a due, tre e quattro dita.

Per il collegamento ad Internet si può utilizzare la connessione senza fili grazie al modulo WiFi Dual Band a 2.4 e 5.0 GHz integrato, oppure via cavo sfruttando la presa Ethernet RJ 45 posta su un lato.

Per quanto riguarda inoltre la connettività di questo laptop, sono presenti uno slot microSD, presa jack audio da 3.5 millimetri, due porte USB 3.0, presa HDMI per il collegamento di un monitor esterno e pin per la ricarica con l’alimentatore proprietario incluso in confezione (potenza 10 W).

Per finire, c’è anche la videocamera, il che vuol dire che potete usarlo tranquillamente per le videochiamate di lavoro, con amici e familiari, senza dover agganciare accessori esterni. Chiaramente il sistema operativo è Windows 10.

Se volete comprarlo, come dicevamo i prezzi partono da 261 euro per la versione con SSD da 256 GB, oppure 287 euro per il modello con 512 GB di spazio di archiviazione. Di seguito trovate i link ed i relativi codici per poter attivare lo sconto. La differenza, oltre che nella capacità del disco, risiede nel paese di spedizione (entrambi europei).

