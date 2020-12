KUU K2S, il notebook ultrabook da 14″ votato alla privacy in offerta con coupon

Interessante offerta quella dedicata al laptop KUU K2S, un portatile con Windows 10 che punta molto sulla sicurezza e sulla privacy, disponibile a partire da soli 340 euro circa con spedizione gratuita dalla Germania. I dettagli sono disponibili a fondo articolo.

Monta innanzitutto un processore processore Intel®Celeron J4115 (3M Cache, 2,00GHz) accompagnato da 8 GB di RAM e un disco SSD a a partire da 256 GB; per di più è un portatile fanless, quindi anche silenziosissimo in quanto non usa alcuna ventola.

Lo schermo è un pannello IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel. Usa il formato 3:2 ed ha una copertura frontale dell’80%, con visibilità fino a 178 gradi di inclinazione laterale.

La scocca esterna del KUU K2S è costruita interamente in metallo, la tastiera è retroilluminata, la batteria è da 5.000 mAh mentre dal punto di vista della connettività monta.

Sulla parte sinistra, la porta dell’alimentatore, una porta USB-C e una micro HDMI (per il collegamento del computer ad uno schermo o una TV); sulla destra, il lettore di memory card, jack per cuffia e porta USB 3. La batteria garantisce fino a 6 ore di uso continuo con una ricarica.

KUU K2S è dotato di un sensore per la scansione delle impronte digitali che consente quindi di accedere al computer soltanto alle persone autorizzate e non richiede l’uso di alcuna password, quindi oltre a non doverne memorizzare se usato in mobilità nessuno potrà spiare la password durante la digitazione perché basterà invece sfiorare il sensore con il polpastrello per effettuare l’accesso.

Oltre a questo, il touchpad del KUU K2S ha anche la funzione secondaria di tastierino numerico: qualora ce ne fosse il bisogno, sarà sufficiente effettuare una gesture con due dita per disabilitare la funzione di controller per il cursore e attivare invece il tocco per la digitazione dei numeri disegnati sulla sua superficie. Di nuovo la gesture, e si torna al trackpad.

KUU K2S è una bomba anche in ottica privacy: se è vero che basta un pezzo di nastro adesivo nero per oscurare la webcam di qualsiasi computer portatile, qui c’è un comodissimo selettore con cui aprire e chiudere uno sportellino per nascondere la webcam quando non serve. Così non si correrà il rischio di essere “spiati” in caso di intrusione di un malintenzionato.

Se siete interessati all’acquisto della versione da 256 GB al prezzo a soli 340 euro potete cliccare su questo link diretto e applicare il coupon W5C78B82F3D53000 durante la fase di acquisto.

Se siete interessati all’acquisto della versione da 516 GB di memoria al prezzo a soli 365 euro potete cliccare su questo link diretto e applicare il coupon R5C78D27E6512001 durante la fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.