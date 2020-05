KUU Kbook, ecco il laptop con CPU Intel e 8 GB RAM in offerta a partire da 177 euro con coupon

KUU è un brand nato sicuramente da poco, o comunque conosciuto da poco al grande pubblico dei notebook. Si sta facendo strada con prodotti dal rapporto qualità prezzo elevato, e KUU Kbook ne è l’ennesima prova.

Al momento in offerta grazie a un coupon sconto, si acquista a partire da 177 euro: per un portatile dal design elegante, con 8 GB di RAM e 128 (o 256) di memoria SSD è sicuramente un prezzo da non perdere.

Come già accennato, sono le specifiche tecniche di questo portatile low cost a renderlo una delle migliori scelte, anche in relazione al prezzo di vendita. Al suo interno propone una CPU Intel N3350, con frequenza 1,10 GHz fino a 2,40 GHz, affiancata da una GPU Intel Graphics 500. Ancora, KUU K1 propone al suo interno 8GB di RAM DDR e, a seconda della versione scelta, un SSD da 128 o 256 GB.

Lo schermo IPS, con risoluzione Full HD, ha una diagonale di 14,1. Il portatile ha dimensioni di 325 x 220 x 22mm e un peso netto di circa 1,35 kg.

Tra le altre caratteristiche, ancora, KUU K1 propone al suo interno un modulo di rete Wi-Fi Dual Band 2.4G / 5G, 802.11a / ac / b / g / n, con supporto allo standard IEEE 802.11ac. Arriverà a casa Windows 10, mentre sul lato multimediale propone una fotocamera frontale per le videochiamate e i selfie da 0,3 MP.A bordo due altoparlanti stereo integrati, tastiera con retroilluminazione della tastiera, mentre sul trackpad è presente un sensore per le impronte digitali, così da mantenere al sicuro l’accesso.

Quanto all’autonomia, il portatile si affida a due batteria da 4000mAh, mentre lato connettività propone 3 USB 3.0, 1 porta USB-C, una uscita HDMI, jack per cuffie, uno slot per scheda microSD e naturalmente l’interfaccia di alimentazione.

Solitamente KUU Kbook arriva a costare 300 euro, ma al momento si trova in offerta lampo a 177 euro nella versione con 128 GB di SSD grazie al codice sconto O4A70D05475EB001.

Se volete la versione con 256 GB di SSD, il codice sconto che lo porta a 210,62 euro è L4A70E0A64DEB000.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.