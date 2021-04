KUU X15, il computer portatile per lavorare in offerta con codice a 684,34 euro

Se state cercando un buon computer portatile per lavorare in smart working, ecco l’offerta che fa per voi: KUU X15, grazie ad un codice sconto, lo comprate su Gearbest a 684,34 euro.

Questo computer è costruito con una scocca in metallo che lo rende al contempo robusto e leggero (pesa 1,7 chilogrammi). E’ dotato di un ottimo sistema di dissipazione del calore perché, quando viene si apre il coperchio, parte di questo solleva leggermente la tastiera dal piano di lavoro. Questo oltre a rendere più comoda la digitazione, permette all’aria di passare anche al di sotto della superficie, arieggiando le ventole. Lo schermo è un ampio pannello IPS da 15.6″, con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel. Le cornici sono anche molto sottili (5mm) e questo fa si che la copertura frontale sia pari all’89%.

Per quanto riguarda la potenza, monta un processore quad-core Intel i5-1035G4 a 3.7 GHz, affiancato da 16 GB di RAM di tipo DDR4L e scheda grafica Intel UHD. E’ dotato di chip WiFi Dual Band, a 5.0 GHz e 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 e sensore per la scansione delle impronte digitali che permette di sbloccare in sicurezza la macchina. Dentro c’è una batteria da 5.000 mAh che promette dalle 5 alle 8 ore di utilizzo con una sola carica.

Il disco SSD è da 512 GB ed è un SATA di classe M2 che, sulla carta, offre una velocità pari a 450 MB/s in lettura e scrittura. Monta un sistema di speaker stereo e la tastiera è una QWERTY full-size con tanto di tastierino numerico: è retroilluminata e luminosità si può regolare, il che consente di lavorare agevolmente anche al buio.

Dal punto di vista della connettività, offre uno slot microSD per l’espansione della memoria, due porte di tipo USB-A 3.0, un ingresso jack audio da 3.5 millimetri, la porta proprietaria per la ricarica, una presa HDMI e un ingresso USB-C che eventualmente può anche ricaricare la batteria in assenza del caricatore originale (o, magari, con una powerbank).

Il computer portatile KUU X15 è anche abbastanza sottile (1,9 centimetri) e, come dicevamo, al momenti si può comprare in offerta su Gearbest: anziché pagarlo 1.112,39 euro basta inserire il codice G6417C1975D53001 e il prezzo scende a 684,34 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.