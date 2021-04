KUU YOBOOK, portatile 13.5″ con schermo 3K in offerta a metà prezzo

Se vi serve un buon computer da usare per lavorare da casa o seguire le lezioni di scuola online, valutate l’acquisto di KUU YOBOOK che al momento, grazie ad un’offerta lampo, si compra su Gearbest a 242,21 euro.

Si tratta di un computer portatile con schermo da 13.5″, quindi di dimensioni sufficienti per poter utilizzare anche due app affiancate senza perderci troppo in produttività. Quello che monta è un pannello IPS con risoluzione 3K pari a 3.000 x 2.000 pixel, supporto HDR e rapporto d’aspetto di 3:2 con una copertura frontale pari al 91%. Si tratta di uno schermo che racchiude 4 milioni di pixel e ha cornici sottilissime, meno di tre millimetri, e con una luminosità massima di 350 nits che ne offre una buona visibilità anche all’aperto.

Il processore è un chip quad-core Intel Pentium J3710 a 2.56 GHz accompagnato da una GPU Intel HD Graphic, 4 GB di RAM di tipo LPDDR3 e un disco SSD da 128 GB di tipo Sata M.2 per archiviare i file. Eventualmente la capacità può essere estesa inserendo una microSD nell’apposito vano. Trattandosi di un computer portatile presenta una batteria, in questo caso con capacità da 5.000 mAh che prmette fino a 13 ore di autonomia se lo si usa per guardare un video, oppure 5-6 ore per un uso “di ufficio”. Supporta la ricarica con tecnologia Power Delivery che garantisce oltre 4 ore di autonomia con appena mezz’ora di ricarica.

E’ comodo per studiare e lavorare, dicevamo, perché presenta una tastiera full-size retroilluminata e un ampio touchpad di dimensioni pari a circa 13 x 7 centimetri con sensore per la scansione delle impronte digitali incorporato, che può essere utilizzato per sbloccare rapidamente il dispositivo. Per quanto riguarda porte e ingressi, presenta due prese USB-A tradizionali con tecnologia 3.1 e altre due porte USB-C 3.1 che supportano sia il trasferimento dati che la connessione video con un monitor e la ricarica. Per quest’ultima c’è anche la presa proprietaria dedicata così come per l’uscita video è presente anche una porta mini HDMI. Completano la dotazione una presa RJ45 Ethernet per la connessione ad Internet via cavo e un’uscita audio jack da 3.5 millimetri.

C’è una videocamera con sensore da 1 MP per le videochiamate, chip Bluetooth 5.0 per il collegamento di periferiche esterne, sia speaker che mouse e tastiere, WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz e audio Dolby. Per finire, la scocca esterna è costruita interamente in metallo e complessivamente pesa 1,19 chilogrammi. Lo spessore – nel punto più ampio – sfiora gli 1,4 centimetri e chiaramente il sistema operativo con cui viene venduto è Windows 10.

Chi desidera comprare KUU YOBOOK, come dicevamo può risparmiare il 48% comprandolo su Gearbest: anziché 461,45 euro al momento infatti è in offerta lampo a 242,21 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.