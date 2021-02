KY905, il mini-drone WiFi tascabile con videocamera 4K HDR in sconto a 27 euro

Un mini-drone che si controlla in svariati modi, anche senza mani, capace di offrire riprese in 4K HDR stabili anche quando c’è vento. KY905 è tutto questo e molto di più, e al momento grazie all’offerta lampo lo pagate pure 27 euro anziché quasi 40.

Partiamo innanzitutto dalle dimensioni, perché pur sempre di un mini-drone si tratta. Da chiuso misura 7 x 6,5 x 3 centimetri mentre aprendo le quattro eliche occupa uno spazio di 10 x 10 x 3 centimetri. Il controller funge anche da custodia, perché al centro c’è uno sportellino in plastica trasparente che chiude il vano appositamente progettato per tenerlo lì quando è spento.

Complessivamente, insieme pesano mezzo chilo e se non volete infilarli in tasca così, in confezione trovate anche una custodia in tessuto, utile se dovete riporlo per esempio all’interno di uno zaino.

Come dicevamo il mini-drone KY905 può effettuare riprese in 4K con tecnologia HDR attraverso un obiettivo che ha un angolo di campo di 120 gradi. La lente è accompagnata da un sistema motorizzato che permette di inclinarla di 75 gradi verso l’alto o verso il basso, in modo da garantire sia riprese frontali che perpendicolari al terreno.

Grazie alle tecnologie impiegate è in grado di calcolare la pressione dell’aria in modo tale da ridurne l’impatto e stabilizzare la ripresa anche quando si decide di stabilizzarlo a mezz’aria, eliminando così tremolii e conseguente effetto mosso sulla ripresa.

Il volo può essere controllato anche tramite gesti aerei: la telecamera infatti è in grado di riconoscere il palmo aperto, che viene interpretato come il segnale per scattare una fotografia, e il pugno chiuso per avviare invece la registrazione video.

Volendo si può usare anche lo smartphone perché grazie all’app abbinata è in grado di riconoscere i movimenti del telefono calcolati dal giroscopio integrato e li interpreta come segnali di movimento, andando così a virare con il drone in volo semplicemente inclinando il telefono da una parta o dall’altra.

L’app è disponibile sia per iPhone che per smartphone Android e non funge solo da sistema di controllo alternativo. Se si aggancia il telefono al controller principale attraverso la morsa incorporata può essere usato anche come display per guardare in tempo reale quel che sta inquadrando la telecamera del drone.

L’app diventa utile anche al termine delle riprese, perché include filtri e musiche da aggiungere come sottofondo, trasformandosi in un pratico software di video-editing con tanto di tasti per condividere al volo o semplicemente esportare il risultato finale.

Il collegamento tra smartphone/app e drone avviene tramite WiFi a 2.4 GHz, quindi fino a 100 metri di distanza tra i due. Dall’app si può perfino programmare il volo sulla mappa, andando cioè a segnare i vari punti del tracciato che si vuole far percorrere al drone.

In questo modo è come avere un cameramen che si preoccupa di fare determinate riprese mentre ci si può concentrare a fare dell’altro, ad esempio facendosi accompagnare dal drone lungo una strada.

Il controller offre alcuni pulsanti rapidi che permettono di automatizzare alcuni movimenti del drone, ad esempio c’è quello dedicato al decollo, il pulsante per l’atterraggio e quello per far sì che il drone ritorni alla base (il controller) qualora lo si dovesse perdere di vista. Il mini-drone KY905 può volare a tre diverse velocità (2, 4 oppure 7 metri al secondo) e può perfino effettuare acrobazie in aria in un click.

Punto di forza di questo sistema è la batteria modulare: i suoi 500 mAh offrono 10 minuti di volo, perciò chi non può attendere la ricarica (serve un’ora per ricaricarla da 0% a 100%) può comprarne delle altre in modo da intercambiarle tra un volo e l’altro. Il drone infine si può usare per volare anche al crepuscolo perché monta due faretti LED frontali che ne aumentano la visibilità quando c’è poca luce.

Generalmente costa quasi 38 euro ma al momento, come dicevamo, si può comprare in offerta lampo su a 27 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.