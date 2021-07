La beta di iOS 14.7 risolve il bug della WiFi con il nome che fa impazzire l’iPhone

L’ultima beta di iOS 14.7 e iPadOS 14.7 nelle mani degli sviluppatori risolve il bug che disabilita le connessioni WiFi se l’utente prova a collegarsi con un SSID (il nome con il quale la rete si identifica agli utenti) con un nome composto da caratteri inusuali, tipo:

%p%s%s%s%s%n

A evidenziare per primo il cambiamento è stato Zollotech, YouTuber che ha riferito della soluzione al particolare bug in un filmato.

Il bug ib questione era stato individuato dal ricercatore Carl Schou; effettuando il collegamento a una rete con questo nome la connessione WiFi dell’iPhone viene disabilitata e ogni volta che si tenta di ricollegarsi, viene velocemente disattivata; anche cambiando il nome della WiFI a questo punto il problema persistite e non serve riavviare l’iPhone.

L’unico modo per risolvere il problema a questo punto è quello di andare su Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina impostazioni di rete.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Si tratta probabilmente di qualche problema legato al parsing della stringa in input, con il simbolo “%” che in qualche modo impedisce al sistema di interpretare correttamente la stringa, come se si trattasse di un insieme di variabili e non di una stringa di testo. In linguaggi come il C e linguaggi tipo C, si usano identificatori di formato composti in questo modo per leggere/manipolare le stringhe.

iOS 14.7 e iPadOS 14.7 sono in fase di testing da parte di sviluppatori e beta tester. Per risolvere il problema del bug in questione, Apple potrebbe rendere disponibile l’update per tutti a breve.