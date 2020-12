La bilancia smart Xiaomi di seconda generazione a 18,69 euro su eBay grazie ad un coupon

In vista del Natale i migliori regali, gira e rigira, sono sempre quelli tecnologici. Ancor meglio se si tratta di periferiche smart effettivamente utili. Oggi vi consigliamo la Xiaomi Mi Smart Scale 2, la bilancia Xiaomi di seconda generazione che rende il controllo del peso ancor più smart e preciso che in passato. Su eBay si acquista al prezzo minimo di 18,69 euro grazie al codice sconto che potete vedere in calce.

Si tratta di un accessorio intelligente per la casa, che la decora anche grazie ad un design moderno e minimale. La bilancia è completamente bianca, candida nella sua estetica, e funzionale: pesa da 100 grammi fino a 150 kg grazie al sensore ad alta precisione. Si connette allo smartphone, sia iOS che Android tramite l’applicazione Mi Fit, e fornirà dettagli precisi sul peso: l’app fornirà nel dettaglio anche il diario delle pesature, così da mostrarvi l’andamento nel tempo.

La Xiaomi Mi Smart Scale 2 è in grado di rilevare anche l’indice di massa corporea attraverso una tecnologia di analisi di impedenza bioelettrica (BIA) e di calcolare – incrociando con un algoritmo proprietario le informazioni BIA con altezza ed età – se il nostro peso è sotto controllo o se è forse il caso di aumentare l’attività fisica o di modificare il proprio stile alimentare, con l’obiettivo principale di prevenire malattie correlate ai problemi di peso.

Alimentata da tre batterie AAA, lo stile della bilancia è molto discreto e raffinato, grazie anche all’elegante LED nascosto che mostra chiaramente i dati di peso.

Come detto a questo prezzo si tratta di un affare: vi portate a casa un pesa smart dotata delle migliori tecnologie, ad un rapporto qualità prezzo indiscutibile. Con il codice sconto PITMIXMAS2020 la si pagherà appena 18,69 euro.