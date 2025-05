La gamma Meteo di Netatmo si integra con BTicino Home Plus Control

Un passo avanti per la crescita delle capacità di controllo dell’applicazione per il controllo della Smart Home di Bticino: ora i prodotti della gamma Meteo di Netatmo tra cui la tazione Meteo integrata offrono un’esperienza ancora più completa contribuiscono a migliorare il comfort abitativo e a ottimizzare i consumi.

L’integrazione tra domotica e dati Meteo

Home + Control, è applicazione centrale dell’ecosistema connesso di Bticino che permette di collegare tutti gli elementi di un impianto domotico Bticino with Netatmo, consente di gestire con semplicità tutti gli impianti domestici – illuminazione, tapparelle, riscaldamento, sicurezza, energia – e ora gestisce anche la Stazione Meteo.

Sia il Termostato Intelligente e le Valvole Termostatiche Netatmo e il termostato Smarther di BTicino, dispositivi legati alla climatizzazione, rientrano in questa importante evoluzione. Lo scorso marzo infatti, Netatmo e Bticino, hanno rilasciato un aggiornamento della versione mobile di Home + Control, trasformandola in un vero e proprio hub dedicato al comfort termico.

La nuova interfaccia, più intuitiva, semplifica l’accesso alle funzioni per l’ottimizzazione dei consumi energetici e consente agli utenti di monitorare e regolare in tempo reale il riscaldamento, garantendo maggiore benessere e risparmi concreti.

L’app Home + Control arricchisce l’esperienza con nuove funzioni e automazioni basate sui dati locali forniti dalla Stazione Meteo. La visualizzazione globale delle informazioni meteo, accessibile direttamente dalla schermata principale dell’app, consente di monitorare con un colpo d’occhio le condizioni ambientali interne ed esterne. Un’analisi dettagliata stanza per stanza offre inoltre una visione più precisa dell’ambiente domestico, evidenziando variazioni di temperatura, umidità o qualità dell’aria.

Ricordiamo che la Stazione Meteo Netatmo, di cui abbiamo parlato più volte nel corso degli anni e per il quale abbiamo pubblicato anche un’approfondita recensione, misura in tempo reale le condizioni dell’ambiente esterno e interno e invia delle notifiche allo smartphone dell’utente quando, ad esempio, la qualità dell’aria sta peggiorando. Permette inoltre di monitorare l’evoluzione dell’ambiente grazie alla cronologia dei dati.

Grazie alla compatibilità con HomeKit l’utente può rivolgere delle domande a Siri per consultare i dati dell’ambiente interno o esterno. E’ sufficiente cominciare con “Ehi Siri” per conoscere le condizioni dell’ambiente domestico: ad esempio con “Ehi Siri, qual è la temperatura in giardino?” oppure con “Ehi Siri, com’è la qualità dell’aria nel soggiorno?”.

Ovviamente le stesse domande si possono fare anche ad Amazon Alexa se si dispone di un sistema Echo.

Home + Control per il comfort e il risparmio energetico

L’integrazione con gli altri prodotti Bticino attraverso Home + Control apre la strada a nuovei automazioni: è ora possibile configurare fino a 7 attivatori basati sui dati rilevati dalla Stazione Meteo e dai suoi accessori (temperatura, umidità, CO₂, ecc.), per regolare in modo intelligente il riscaldamento, la ventilazione o l’apertura delle tapparelle. Ad esempio, in caso di temperature elevate, le tapparelle possono chiudersi automaticamente per mantenere una temperatura interna gradevole. In inverno, invece, possono aprirsi per favorire il riscaldamento naturale degli ambienti grazie al sole.

Grazie alla misurazione di CO2, ad esempio, è possibile creare un scenario nel quale le luci si accendono o si colorano al raggiungimento di un livello anormale di CO2 e si spengono quando torna alla normalità.

Il risultato è un comfort ottimizzato, un controllo preciso dei consumi in linea con le normative ambientali RE2020 e una casa che si adatta costantemente ai ritmi e alle esigenze quotidiane.

La Stazione Meteo Intelligente Netatmo può essere integrata con anemometro e pluviometro.

I Prodotti Netatmo sono acquistabili sul sito dell’azienda, su Amazon anche nell’apposita sezione dedicata ai prodotti Meteo e presso i grandi retail.