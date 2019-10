La lavagna elettronica Xiaomi Mijia a 14,09 euro con codice sconto

Per un improvviso attacco d’arte, ecco la lavagna elettronica Xiaomi Mijia, che riuscirà a soddisfare i momenti artistici, per non perdere l’ispirazione. Al momento si acquista in offerta lampo ad appena 14,09 euro sfruttando il codice sconto che vi proponiamo in basso.

La particolare tavoletta grafica risulta sensibile alla pressione, consentendo una scrittura a mano chiara e precisa. Propone un design assolutamente minimale e moderno, leggera e facile da trasportare.

La piccola lavagna LCD Xiaomi Mijia adotta la formula di una pellicola a cristalli liquidi personalizzata, con scrittura a mano blu-verde, display chiaro e accattivante, che mixa l’esperienza di un tradizionale foglio di carta, con la fluida tipica di uno schermo LCD.

Ingloba una tecnologia di rilevamento della pressione altamente sensibile, che consente di variare lo spessore della grafia cambiando la pressione esercitata a schermo. Un semplice clic del pulsante sulla cornice permette di eliminare il tratto, lasciando lo schermo praticamente nero e in grado di consumare davvero pochissima energia, così da risparmiare batteria.

La piccola lavagna elettronica si alimenta con batteria a bottone, che può durare fino a 365 giorni. Insieme alla lavagna viene incluso anche uno stilo magnetico ultraleggero, con un peso di soli 7 grammi. La tavoletta, invece, adotta quattro magneti al neodimio di ferro e boro, per mantenere la penna in posizione sul bordo della periferica, un po’ come accade con Apple Pencil su iPad Pro.

La tavola elettronica propone un corpo ultrasottile, da appena 7 millimetri, facile da trasportare, con un peso di 195 grammi, confortevole da tenere in man. Lo schermo è da 10 pollici, e le dimensioni complessive della periferica sono di 17,3 x 24,4 x 0,7 cm.

Solitamente ha un prezzo di oltre 20 euro, ma al momento è in offerta lampo a 14,09 euro, sfruttando il coupon sconto S39DF43398A1D001, da inserire nel carrello poco prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.