La penna per disegnare in 3D di Alfawise è in offerta a meno di 11 euro

C’è un gioco che, come i mattoncini LEGO, combina la semplicità nell’approccio con la potenza creativa che ne consegue. Stiamo parlando della penna per disegnare in 3D che, al momento, trovate in offerta su Gearbest a meno di 11 euro.

Non ha nulla a che fare con la stampa 3D, dove è richiesto un computer e un software di disegno tridimensionale per realizzare il modello che poi la macchina, con tutta calma, provvede a realizzare tramite bracci robotizzati. Qui lo strumento è molto più semplice perché si tratta semplicemente di maneggiare una penna. Non una comune, intendiamoci, perché dall’estremità opposta alla punta fuoriesce il filamento che utilizza come un “inchiostro”.

Le dimensioni della penna sono generose e ricordano quelle delle penne multicolori che ancora oggi vanno di moda tra i banchi di scuola. Questo perché dentro c’è bisogno di spazio per i componenti che scaldano il filamento per renderlo morbido e malleabile. Il bambino può così non solo disegnare su una superficie piana ma, sollevando la punta della penna, il tratto seguirà i suoi movimenti consentendogli di “disegnare in aria”.

La base per disegnare, inclusa in dotazione insieme a due coperture per i polpastrelli che li proteggono durante l’uso della penna (è sempre consigliata la presenza di un adulto in quanto, se usata nel modo sbagliato, può essere molto pericolosa), misura circa 18 x 18 centimetri, è spessa 4 millimetri ed è caratterizzata da una fitta griglia di quadrati dalla lunghezza di 1,27 centimetri per lato (mezzo pollice). Sono presenti anche alcune linee in diagonale, con angoli di 45 e 30 gradi, e una serie di cerchi concentrici con diametro da 2, 3, 4 e 5 centimetri circa, che facilitano il disegno di forme precise, quantomeno per la base.

Come dicevamo si tratta di un gioco semplice ma molto istruttivo, soprattutto dal punto di vista della creatività. Il bambino può realizzare le forme più disparate (cominciate dal cubo) e oltre a cercare di mantenere una certa precisione durante il disegno delle linee aeree dovrà anche tenere conto della forza di gravità e del peso che queste hanno via via che si aggiunge filamento alla struttura che si sta disegnando.

Se volete comprare questo curioso kit di gioco, come dicevamo potete trovarlo su GearBest in offerta a poco meno di 11 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.