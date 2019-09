La scuola ricomincia con un’ondata di offerte con Amazon Back to school

Il ritorno a scuola è l’occasione per approfittare di tantissime offerte su Amazon per prepararsi alla nuova avventura sui banchi e all’inizio delle lezioni. Fino al 9 settembre 2019 è attiva la sezione Amazon Back to school 2019, dove, accanto a promozioni, offerte a tempo e offerte del giorno, ci sono anche iniziative interessanti come la possibilità di ottenere un buono acquistando i libri scolastici online e il programma “Un click per la Scuola”, cui aderire per sostenere il proprio istituto.

Per iniziare bene l’anno, non possono mancare zaino, diario, astuccio e una buona quantità di materiale di cancelleria ben ordinato e pronto per essere tirato fuori all’occorrenza. La scelta è ampia e si troverà sicuramente quello che si desidera direttamente dalla vetrina online di Amazon Back to school: dagli zaini con i personaggi preferiti, a quelli alla moda per le ragazze, fino alle sacche vintage per i nostalgici.

Per chi è alla ricerca del dispositivo elettronico che cambi il proprio stile di vita, allora uno sguardo d’obbligo è da dare alle offerte a tempo, che contengono prodotti super scontati, fino quasi al 50 percento, nella categoria Urban Mobility, abbigliamento per bambini, e per grandi marchi come Garmin, Sony, Eastpak, e Levi’s.

Se la carta e i pennarelli non bastano più, ma a scuola si va con iPad o con il Macbook, allora assolutamente da visitare è la sezione dedicata alle offerte per la scuola di Amazon firmate Apple e Beats, con sconti da non perdere per MacBook Air, iPad e persino iPhone 8.

Ecco alcuni dei prodotti riservati all’iniziativa e il loro valore.

E’ possibile iscriversi al servizio Amazon Prime iniziando un periodo gratuito di 30 giorni partendo dalle informazioni su questa pagina.

