La soundbar di Xiaomi è in sconto a soli 50,99 euro

Tra i dispositivi elettronici ultimamente più apprezzati dal pubblico ci sono le soundbar: se volete comprarne una ad un prezzo stracciato, non fatevi sfuggire l’offerta su quella di Xiaomi, disponibile per soli 50,99 euro grazie ad un codice sconto.

I motivi per cui una soundbar non dovrebbe mancare nel salotto degli appassionati di film e serie TV sono diversi. Oltre al prezzo alla portata di tutti, in special modo del modello in offerta, c’è la qualità sonora che questo dispositivo è in grado di offrire. Gli altoparlanti integrati nei TV infatti, per via della posizione (nella maggior parte dei casi si trovano sul retro) non regalano un buon audio. Per carità, si sente anche bene, ma è nettamente inferiore a qualsiasi impianto stereo dedicato.

Il bello della soundbar è che occupa poco spazio e, nel caso di quella di Xiaomi, è anche molto elegante. Come dice il nome stesso è “una barra sonora” perché ha appunto una forma allungata che ben si accosta alla base di un qualsiasi televisore. Il minimalismo di questa periferica lo rende adatto anche a qualsiasi ambiente, dal più classico al moderno, senza distinzioni.

Questa in promozione ha una potenza di 30W e potendo essere posizionata ovunque, a parità di volume si avrà un suono molto più chiaro e avvolgente. Poi, per un effetto cinema completo, garantisce anche volumi molto più elevati di quelli raggiungibili dagli speaker del televisore, e senza distorsioni.

Altro punto a favore va alla maggiore presenza dei bassi che, nelle azioni più concitate dei film, rendono la visione della pellicola ancora più coinvolgente.

Grazie poi alla presenza del chip Bluetooth 5.0 e della presa jack audio da 3.5 millimetri (al TV si può collegare anche tramite ingresso coassiale), quando la TV è spenta si può eventualmente usare anche per ascoltare la musica del lettore MP3 o di quella disponibile in streaming dallo smartphone tramite una delle app di musica cloud che si utilizza di solito.

Chi ha spazio sulla scrivania può eventualmente usarla anche per migliorare l’audio delle partite mentre si gioca col computer. Per chi non cel’ha, in ufficio o in salotto, magari perché il TV non è poggiato su un mobile ma è fissato direttamente al muro, può sempre appenderla alla parete.

