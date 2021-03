La sveglia Xiaomi Mijia retro ma smart a 13 euro con coupon

Da Mijia, uno dei brand più noti quando si tratta di casa smart, arriva una piccola sveglia tutto fare, che si controlla anche da smartphone, e che permetterà di tenere sotto controllo numerosi dati. Utile anche come luce notturna, al momento, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, si acquista a 13,48 euro. Clicca qui per comprare.

ClearGrass, questo il nome della sveglia Xiaomi Mijia, ha un design particolare, e sembra quasi essere una vecchia TV a tubo catodico. Una design retrò, che non manca di molte funzioni smart, per una casa intelligente.

Il prodotto non presenta alcun tasto, ma sarà toccando la superficie superiore, che potrà essere controllata al meglio. Alla base offre una parte in silicone, perfetta per non rovinare le superfici sulle quali viene adagiata.

La prima funzione di questo ClearGrass, naturalmente, è quello di orologio e sveglia, presentando a schermo anche altri dati. Oltre alla data, è presente anche l’indicazione della settimana, nonché la temperatura rilevata in casa e il grado di umidità.

Ogni volta che si collega il telefono tramite Bluetooth, l’ora viene sincronizzata automaticamente, potendo anche impostare 16 gruppi di sveglie, ciascuno dei quali può essere impostato per la funzione snooze. Sono 8, in totale, le suonerie opzionali personalizzabili.

Come già accennato, è in grado di misurare temperatura in casa e grado di umidità, grazie al sensore Swiss Sensirion, che assicura una precisione della misurazione della temperatura di ± 0,2 ℃, mentre quella dell’umidità è pari a ± 2% RH.

Ancora, tra le sue funzioni, anche quella di luce notturna: premendo sulla parte superiore, si accenderà la retroilluminazione dello schermo, soprattutto utile per la visualizzazione dell’ora, anche al buio. È possibile regolare dallo smartphone il grado di retroilluminazione, oltre che stabilire la durata della stessa.

È possibile abbinare la periferica ad altri dispositivi Xiaomi Mijia connessi: ad esempio, se la temperatura rilevata è inferiore a 20℃, è possibile accendere il riscaldamento.

La piccola periferica ha un peso di appena 106 grammi e dimensioni contenute, con uno schermo che misura 61 x 61 mm. Funziona con due batteria e si collega all’app Mijia sullo smartphone tramite bluetooth 5.0.

Solitamente ha un costo di 21,91 euro, ma con il coupon L6160A86DC953001 la acquisterete ad appena 13,48 euro, in diverse colorazioni.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.