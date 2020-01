La tavoletta prendi-appunti digitale Xiaomi Mijia è in offerta a partire da 13,54 euro

Se siete soliti disegnare e poi buttare gli schizzi fatti, oppure prendere appunti su foglietti volanti che vanno irrimediabilmente persi, massimizzate il risparmio della carta con la tavoletta prendi-appunti Xiaomi Mijia attualmente in offerta lampo a partire da soli 13,54 euro.

Si tratta, come dicevamo, di una sorta di tablet portatile disponibile in due diverse dimensioni, rispettivamente con schermo da 10 pollici oppure da 13,5 pollici. Ha uno schermo di colore grigio-nero e con il pennino in dotazione il tratto disegnabile è di una colorazione verde-acqua, un contrasto che ricorda lontanamente l’aspetto di una piccola lavagna.

Come dicevamo però non viene consumata carta o inchiostro perché il suo funzionamento è completamente digitale: l’alimentazione è data da una batteria a bottone di tipo CR2025 già montata che promette un’autonomia di un anno supponendo che ogni giorno, per 365 giorni, venga pulito lo schermo.

Il piccolissimo consumo infatti è dato unicamente dalla pressione del tasto frontale che permette di cancellare in un sol colpo tutto quello che viene disegnato con il pennino sullo schermo, mentre l’atto della scrittura non ha alcun consumo energetico.

La penna pesa appena 7 grammi mentre sempre 7 sono i millimetri di spessore del tablet prendi-appunti. Uno dei bordi di quest’ultimo è magnetico e consente di agganciarvi la penna per un più facile trasporto. Nel sistema di scrittura è tra l’altro presente una tecnologia di riconoscimento della pressione su tre diversi livelli, grazie al quale è possibile aumentare o diminuire lo spessore del tratto semplicemente aumentando o diminuendo la pressione della punta sul display.

Come dicevamo questo strumento può essere un’interessante alternativa, soprattutto dal punto di vista ecologico, alla carta e alla penna per prendere tutti quegli appunti temporanei, come la lista della spesa in cucina, un appunto dettato al telefono, ma anche per disegnare o far disegnare un bambino.

Se poi ciò che viene scritto dev’essere archiviato, si può sempre scattare una foto alla lavagnetta con il cellulare prima di pulire lo schermo.

Se siete interessati all’acquisto, al momento la versione con schermo da 10” è in offerta lampo a 13,54 euro, mentre per quella da 13.5” ne servono poco più di 25. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.