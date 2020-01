La telecamera di videosorveglianza INQMEGA è in offerta lampo a soli 14,48 euro

Volete una buona telecamera di sicurezza a prezzo stracciato? Optate per la INQMEGA, attualmente in offerta lampo a soli 14,48 euro. Questa soluzione offre un ottimo bilanciamento tra prestazioni, funzioni e prezzo:

Innanzitutto registra in HD a 720p, quindi i video che sforna hanno una buona risoluzione per consentire un facile riconoscimento dei dettagli e dei soggetti inquadrati. Poi è piuttosto compatta – pensate che la confezione di vendita misura circa 10,5 x 8 x 6,5 centimetri – quindi facile da installare in qualsiasi angolo e poco appariscente.

Offre l’audio bidirezionale, quindi volendo si può sfruttare la telecamera per parlare, anche dall’altra parte del mondo, con chi vi si trova di fronte. Come? Grazie al collegamento WiFi alla rete di casa, abilitato attraverso una solida antenna esterna installata sulla telecamera e all’app abbinata da installare sullo smartphone.

INQMEGA è inoltre piuttosto facile da installare ed è capace di registrare video con buona definizione anche al buio grazie ai sensori infrarossi incorporati. Come dicevamo però il suo punto di forza è la capacità di registrare quel che accade di fronte alla telecamera anche nei casi più estremi, ovvero in caso di furto, distruzione oppure al termine dello spazio di archiviazione.

Questa telecamera infatti registra tutto su una microSD che l’utente può inserire nell’apposito alloggiamento ma allo stesso tempo una copia viene caricata sul cloud, quindi ci sarà sempre la possibilità di accedere alle registrazioni tramite formato fisico oppure via internet.

Per altro INQMEGA incorpora un sensore di riconoscimento dei movimenti che le consente di inviare una mail al proprietario ogni qual volta dovesse rilevare un movimento sospetto all’interno del suo campo visivo. E’ infine compatibile con i sistemi iOS, Android e Windows ed utilizza una spina europea per l’alimentazione, quindi non c’è bisogno di acquistare adattatori per poterla utilizzare fin da subito alle nostre latitudini.

Come dicevamo al momento l’acquisto è particolarmente conveniente: su Gearbest infatti è proposta in offerta lampo a soli 14,48 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.