LaCie 1big Dock SSD Pro e 1big Dock, memorie e dock con Thunderbolt 3

LaCie ha annunciato due nuove soluzioni di storage destinate a “professionisti della creatività e prosumer”. I nuovi LaCie 1big Dock SSD Pro e LaCie 1big Dock permettono di semplificare e ottimizzare il flusso di lavoro con soluzioni di desktop storage in grado di ospitare e collegare a catena dispositivi, nonché ricaricare i portatili fino a 70 W.

LaCie 1big Dock SSD Pro (disponibile nelle varianti da 2TB e 4TB SSD), e 1big Dock (disponibile nelle varianti 4TB, 8TB e 16TB HDD) si aggiungono alla linea di prodotti della Casa. 1big Dock SSD Pro è indicato come ideale per l’editing 6K, 8K, super slow motion, video non compressi e contenuti VFX. Offre velocità SSD NVMefino a 2.800 MB/s in lettura e fino a 2.100 MB in scrittura, due porte Thunderbolt 3 (compatibili USB-C) ed una docking station che include una porta USB 3.0, slot per lettore di memorie usate nell’ambito della cinemtografia (CFast 2.0, CFexpress, SD) e uscita DisplayPort 1.4 (supporto monitor 4K).. È indicato come un accessorio ideale per videoperatori che lavorano con brand come ARRI, Blackmagic, RED e Canon.

L’unità SSD NVMe FireCuda di Seagate consente di risparmiare ore grazie al rendering alla massima risoluzione dei file finali. Come accennato, offre velocità fino a 2.800 MB/s permettendo di trasferire fino a 165 GB di riprese ad alta risoluzione in 60 secondi.

L’alimentzione è passante: basta collegare a catena l’alimentatore del portatile al sistema 1big Dock tramite la porta Thunderbolt per ottenere fino a 70 W di potenza. Se il portatile non è in carica, il sistema fornisce fino a 45 W di potenza (fino a 30 W se ci sono altri dispositivi USB-C collegati a catena).

Se la priorità è la capacità, è disponibile la versione unità disco di 1big Dock, che consente di trasferire file dalle schede di memoria e dai dispositivi USB con le prestazioni della tecnologia Thunderbolt 3, di connettere due monitor 4K, di collegare a catena le periferiche e ricaricare i portatili, offrendo allo stesso tempo una capacità enorme per gestire quantità di lavoro in continuo aumento.

Tra le peculiarità di questi prodotti, i servizi di recupero dati Rescue, validi per tutta la durata della garanzia, con un servizio di recupero in laboratorio.

LaCie 1big Dock è disponibile con capacità massima fino a 16GB, integra tradizionali HDD e offre velocità di lettura fino a 280 MB/s e di scrittura ino a 240 MB/s. Di serie la doppia porta Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, USB 3.0, Slot per schede SD/CF. Nella confezione sono inclusi cavi Thunderbolt 3 e USB 3. La garanzia è di cinque anni.

1big Dock SSD Pro nella variante da 2TB è venduto 1549,00 euro; la variante da 4TB è venduta 2899,00 euro. LaCie 1big Dock da 4TB costa 429,00 euro; la versione da 8TB è venduta 549,00 euro e quella da 16TB è venduta 789,00 euro.