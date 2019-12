Lampada smart con sveglia, compatibile con Alexa e Google Home in offerta a 29,99 euro

Se state cercando una lampada da comodino di ultima generazione date allora uno sguardo a quella attualmente in promozione a soli 29,99 euro.

Si tratta infatti di una lampada di forma circolare la cui luce è di tipo anti-abbaglio e perfetta quindi per essere installata su un comodino.

Il consiglio di acquistare questo modello è dettato soprattutto dal fatto che supporta il controllo via voce con Alexa e Google, perciò oltre a potersi integrare nelle automazioni già presenti non è necessario neanche sfiorarla per poterne controllare tutte le sue funzioni.

Di queste innanzitutto segnaliamo la presenza della radio FM ma, soprattutto, la possibilità di regolare la temperatura colore della luce in base al momento della giornata: si passa da un rosso caldo ad alba e tramonto ad un giallo che via via tende sempre verso di più al bianco neutro mano a mano che ci si avvicina alle otto di sera.

Presenta inoltre un orologio digitale incorporato sul fondo grazie al quale oltre a poter leggere l’ora corrente si può sfruttare lo speaker integrato per attivare una o più sveglie, avendo così in un solo prodotto tutto ciò di cui si può aver bisogno sopra un comodino (appunto luce notturna, orologio e radiosveglia).

Se siete interessati all’acquisto questa lampada è al momento scontata su Cafago a soli 29,99 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.