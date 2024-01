Lampada da tavolo a fungo, design italiano a 21 €

Per creare un punto luce in una stanza basta una lampada, ma non una qualunque; dev’essere infatti carina anche da spenta. In commercio ne trovate a migliaia, adatte a tutti gli ambienti e per tutte le tasche. Con questo articolo ve ne segnaliamo una (nome modello TL102601) che, in queste ore, è scontata del 74%.

È una lampada di design italiano – recita la scheda promozionale – dalla caratteristica forma di un fungo. Usa una lampadina a LED con attacco E14 da 6-10 Watt, quindi facilissima da sostituire e da reperire anche nel negozio sotto casa.

Come si può vedere dalle immagini le linee sono morbide, semplici e nel complesso appare elegante, sia nella versione tutta bianca, sia quella in arancione che chiaramente crea un punto luce molto più caldo.

Se infatti con la versione bianca potete sbizzarrirvi con lampadine con temperature colore calda, neutra o fredda, o magari anche una di quelle HomeKit di tipo RGB, con la versione arancione siete vincolati dalla colorazione della lampada che, eccetto per il cono di luce che crea intorno alla base, illuminerà il paralume di una tonalità piuttosto calda.

Non c’è un modo per consigliare l’una o l’altra, perché molto dipende anche dall’arredamento al quale la andrete ad accostare, e dal tipo di effetto che volete ottenere.

Certo è che una lampada arancione agevola sicuramente il riposo, magari come fonte di luce per la lettura di un libro prima di andare a dormire. Ma in fin dei conti è la lampadina LED che andrete ad usare a fare la differenza, anche se opterete per il modello di colore bianco.

Quale che sia il modello che andrete ad acquistare, tenete anche di conto le dimensioni in relazione ai suoi ingombri: l’altezza è di circa 22 centimetri mentre il diametro del paralume è di 32 centimetri.

