Lampada LED per esterni, con sensori e impermeabile in offerta a soli 9 euro

Dite addio all’interruttore della luce da cercare a tastoni prima di rientrare in casa grazie alla lampada LED di OxyLED, pensata principalmente per gli esterni in offerta con un codice a soli 9 euro.

Questo prodotto si fa apprezzare per più di un motivo. Innanzitutto è alimentata da una batteria, quindi non è necessario collocarla in prossimità di prese elettriche, né ci saranno cavi scomodi da collegare e certamente meno belli da vedere. Si tratta di fatto di una soluzione pulita che può essere fissata al muro con una sola vite.

La batteria si ricarica tramite un pannello solare incorporato, inoltre la lampada è impermeabile, quindi si potrà collocare senza preoccupazioni in qualsiasi punto esterno della casa ben esposto ai raggi del sole e senza temere eventuali scrosci di pioggia.

La luce, pari a 1400 lumen, si attiva automaticamente al passaggio grazie al sensore di movimento incorporato sulla facciata frontale che funzionano anche di notte, attivando immediatamente i suoi 208 piccoli LED nel momento in cui rileva un movimento a 3-5 metri di distanza dalla lampada, anche nel buio più completo. E’ quindi l’ideale fuori dal garage, nel viale di casa o in tutti quei luoghi dove si vuole avere una luce pronta ad accendersi nel momento del bisogno.

Il prezzo di listino è di quasi 10 euro: con il codice GBSQ208LED potete però comprarla in sconto a soli 9,03 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.