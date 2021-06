Lampada magnetica con luce dimmerabile in offerta lampo a 21,97 euro

C’è una lampada in sconto che può risolvere svariate situazioni grazie alle sue caratteristiche che la rendono versatile e facile da installare in qualsiasi ambiente: è di Baseus e se la volete comprare al momento è in offerta lampo a 21,97 euro.

Con costruzione esterna in plastica ABS, è caratterizzata da linee nette e moderne, con una colorazione grigio opaco che la fa sembrare costruita in alluminio. E’ piuttosto elegante ed è molto facile da utilizzare: basta infatti fissare la base magnetica nel punto in cui si desidera posizionarla e in un lampo, grazie al sistema di calamite, è possibile agganciarla e sganciarla all’occorrenza.

La forma è tale che, essendo agganciata magneticamente alla base, si può anche regolare l’inclinazione del fascio luminoso, in modo da direzionarlo nel punto desiderato. In più la luce che produce è di tipo anti-abbaglio, quindi non affatica la vista anche se la si guarda direttamente.

Il sistema di aggancio magnetico è utile anche perché si tratta di una lampada alimentata a batteria, quindi nel momento in cui si scarica si può sganciare per ricaricarla. Si tratta di una batteria da 1.800 mAh che promette fino a 24 ore di autonomia al livello di illuminazione più basso oppure 4 ore con quello più potente (si può regolare su tre diversi livelli). La temperatura colore della luce è pari a 4000 K, quindi piuttosto calda e riposante per gli occhi.

Grazie al sistema LED consuma solo 4,5 Watt e come detto, quando scarica, si ricarica collegando alla presa USB-C un alimentatore o una powerbank. Inoltre non presenta pulsanti: tutte le sue funzioni si controllano attraverso l’area touch installata su un lato. Questa lampada misura 28 x 4,5 x 4,5 centimetri, pesa intorno ai 190 grammi e come dicevamo al momento si compra in offerta: anziché 35,15 euro la potete comprare in sconto del 38% pagandola 21,97 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.