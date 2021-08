Lampada sterilizzatrice portatile in offerta a 13,04 euro

Se avete l’ansia dei germi potete comprare la lampada UV attualmente in promozione a 13,04 euro che promette di sterilizzare le superfici senza contatto e in pochi secondi.

Le dimensioni sono piuttosto contenute: misura nello specifico 12,5 x 3,5 centimetri quindi entra tranquillamente in valigia oppure in uno zaino, una borsa, ma anche nella tasca di una giacca. Questo grazie anche al sistema ripiegabile, che oltre a dimezzarne le dimensioni permette di proteggere i componenti interni che potrebbero danneggiarsi durante il trasporto.

Questa lampada emette raggi UV che promettono di eliminare la gran parte dei virus e dei batteri dalle superfici, senza doverle toccare. Basta accendere la lampada e direzionare la luce sull’oggetto interessato, mantenendola a pochi centimetri per un periodo di tempo che va da una decina di secondi a pochi minuti. Gli oggetti sterilizzati non si scaldano e non vengono alterati in alcun modo: non viene prodotto fumo, né odori, quindi il tutto avviene anche in modo sicuro: l’unica accortezza da tenere a mente è che la lampada non va direzionata verso la pelle, né tantomeno gli occhi, quindi è importante procedere con la disinfezione via raggi UV lontano dai bambini o da altre persone.

La pagina di vendita dice in chiaro che disinfetta, sterilizza e purifica perfino l’aria, intendendo quindi che può essere usata anche nelle stanze degli alberghi e in tutti quei luoghi comuni dove potrebbe esserci un’alta concentrazione di batteri, come ad esempio le superfici dei bagni delle stazioni di servizio.

La lampada è ricaricabile e utilizza quattro batterie di tipo ministilo AAA non incluse in confezione. Se intendete comprarla, come dicevamo al momento si compra in offerta: c’è uno sconto attivo pari al 62% che porta il prezzo da 34,55 a 13,04 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.