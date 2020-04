Lampada sterilizzatrice UV per stanze e tessuti in sconto a 18,40 euro

In questo periodo di emergenza sta andando letteralmente a ruba un particolare accessorio in vendita su Gearbest: si tratta della lampada sterilizzatrice UV Xiaoda che, grazie all’offerta lampo attualmente in corso, costa il 60% in meno.

Si tratta di un dispositivo che, a detta di quanto viene riportato nella scheda tecnica, è in grado di eliminare virus e batteri presenti nell’aria oppure sulle superfici, mentre non può e non deve essere usata per tentare di sterilizzare il proprio corpo in quanto le radiazioni UV sono molto pericolose per l’uomo.

In base a quanto si apprende, dopo aver pigiato il tasto di accensione, la lampada si attiverà entro 30 secondi, dando così il tempo all’utente di chiudere la porta della stanza e lasciarla prima che le radiazioni UV possano incontrare il suo corpo. La lampada si spegnerà poi automaticamente dopo 30 minuti e solo a quel punto sarà possibile rientrare nella stanza.

La lampada è piuttosto compatta, grande all’incirca quanto una lattina di una bevanda e funziona a batteria, perciò non si è limitati al suo posizionamento in prossimità di una presa elettrica. L’autonomia è di uno o due utilizzi con una sola carica, quindi è consigliato ricaricarla al termine di ogni ciclo di 30 minuti per esser certi di sterilizzare con efficacia aree e tessuti nel tempo previsto.

L’area attiva che questa lampada è in grado di sterilizzare è pari a 2 metri cubi, quindi non sufficiente per un’intera stanza ma ottima per sterilizzare indumenti, mascherine e quant’altro possa servire in questi giorni di quarantena.

A tal proposito l’azienda precisa che «A causa della grave situazione epidemica, attualmente l’inventario è insufficiente a soddisfare la domanda. Pertanto, i tempi di consegna saranno prolungati fino alla fine di marzo: si prega di considerare circa dieci giorni in più rispetto all’attuale standard».

Il mese di marzo si è appena concluso ma non escludiamo che il prolungamento dei tempi di consegna venga esteso per qualche altra settimana.

Ad ogni modo adesso il prezzo di questa lampada è davvero conveniente: anziché 46 euro ve la potete portare a casa per soli 18,40 euro.