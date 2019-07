Lampada Happy Life 3-in-1 con funzione ventilatore e umidificatore a 18 euro

Interessante, curiosa, ma soprattutto utile la soluzione di Happy Life, che propone una lampada, con funzioni di ventilatore e umidificatore in offerta lampo a 18 euro.

La prima caratteristica di questa lampada è la sua funzione di ventilatore senza ventole, che secondo il produttore fornisce un raffreddamento più confortevole con aria naturale. Inoltre, senza le pale che girano, il prodotto è certamente più sicuro, ed eviterà qualsiasi potenziale pericolo per persone, animali o bambini nelle vicinanze.

Adottando una tecnologia avanzata che diminuisce il rumore, che risulta inferiore rispetto ad un ventilatore tradizionale. Peraltro, l’utente avrà la possibilità di regolare tre diversi livelli, a seconda della necessità. Le altre funzioni, come già anticipato, sono quelle di umidificatore e lampada da comodino, in grado di creare anche una particolare atmosfera con luce soffusa.

La periferica è alimentata tramite USB, propone un design moderno e minimale, in grado di risultare un vero e proprio complemento d’arredo. Disponibile in colore bianco, propone un piccolo serbatoio dell’acqua da 60 ml, mentre la temperatura di colore della lampada a LED è di 3000K. Pesa appena 550 grammi, e ha dimensioni contenute in 14,00 x 14,00 x 23,00 cm.

Solitamente il suo prezzo di listino è di oltre 50 euro, ma attualmente la trovate in offerta lampo a circa 18 euro con il coupon HQYG072001. Clicca qui per acquistarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.