Lampade in legno per il comodino: due modelli in sconto a 26,99 euro

Le lampade in legno di Tomons sono un’affidabile soluzione per illuminare qualsiasi tipo di ambiente, da quelli moderni a quelli classici. Al momento, grazie ad un nostro codice sconto, le potete comprare in offerta a soli 26,99 euro spedizione compresa (qui e qui).

Le lampade sono entrambe caratterizzate da un design classico scandinavo e struttura che combina una base in legno ad un paralume in tela di colore bianco bianco. Quel che cambia tra una e l’altra è sostanzialmente la forma: la lampada LP04002 ha un paralume di forma cilindrica con base in legno sferica mentre la lampada LP04003 ha il paralume conico e il piedistallo sottile ed accompagnato da un’ampia base di forma circolare.

Entrambe sono progettate principalmente per essere utilizzate in camera da letto, ma anche su un comò in corridoio o nella stanza di un bambino. Offrono una illuminazione con luce calda (sono incluse in confezione le lampadine LED con attacco E14) e la potenza di illuminazione può essere regolata su diversi livelli di intensità grazie ad un dimmer.

Queste lampade sono entrambe vendute su Amazon (LP04002 e LP04003) al prezzo di 30 euro. Con lo stesso codice R9777OLL le comprate in sconto a 26,99 euro spedizione compresa nel prezzo.