Lampadina smart Xiaomi Aqara E27, già pronta per gli impianti smart home

Per chi mira ad una casa automatizzata, è da non perdere l’offerta per la lampadina smart Xiaomi Aqara E27, già in grado di integrarsi al sistema di una smart home e di sfruttare una serie di funzionalità avanzate.

Dal design a bulbo semplice e minimale e con un consumo ridotto di soli 9W, la lampada Xiaomi Aqara integra al suo interno già un modulo wireless compatibile con la tecnologia Zigbee, che la rende compatibile con qualunque tipologia di gateway che sfrutti questa tecnologia.

Una volta integrata all’interno di un sistema smart home, sarà semplice creare configurazioni avanzate e controllare la lampada attraverso l’applicazione dedicata Aqara Home. Gli scenari possono essere molteplici, connettendo ad esempio la lampadina a sensori di rilevamento del movimento per attivarne l’accensione.

Oppure semplicemente è possibile programmare la lampada in modo da variare l’intensità luminosa in base all’orario, modificando anche il calore della luce. Così sarà possibile mantenere una luce bianca durante il giorno programmando un cambiamento automatico verso una luca calda verso sera.

Le impostazioni possono riguardare luminosità, colore e temperatura, rendendo possibile così numerose combinazioni. Ricordiamo che la lampadina funziona all’interno di un sistema di smart home che include già un gateway.

La lampada smart Xiaomi Aqara E27 è in vendita in offerta a circa 12 euro cliccando questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.