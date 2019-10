L’apri bottiglie elettrico Xiaomi a 20,99 euro con coupon dedicato

Xiaomi è ben nota per i suoi smartphone, ma è ormai altrettanto noto il suo impegno in mille altri settori. Non stupisce, allora, il rilascio di un apri bottiglie elettrico, adesso in sconto a poco più di 20 euro grazie al codice sconto che proponiamo in calce. Clicca qui per acquistarlo.

Il locale giusto e una bella bottiglia di vino, ecco quanto basta per una bella cena romantica. Peccato, però, che sul più bello, aprire una bottiglia di vino può sempre riservare spiacevoli sorprese, soprattutto se non siete pratici. Ecco che l’apri bottiglia Xiaomi potrà certamente darvi una mano per stappare il vino al meglio e in modo del tutto automatico.

Tra le caratteristiche di questo apri bottiglia automatico, il rumore contenuto (meno di 60 dB), per un funzionamento silenzioso. Si ricarica in appena 5 minuti, per un uso immediato, con la funzione di visualizzazione dell’alimentazione che permette di comprendere in modo intuitivo il grado di ricarica.

Adatto a molte occasioni, in casa, hotel, durante le feste, i matrimoni, non mancherà certo l’occasione giusta per utilizzarlo. Morbido al tatto, la periferica incorpora una batteria da 550mAh, e pesa circa 360 grammi, con dimensioni pari a 22,00 x 4,80 x 4,80 cm. In confezione, oltre all’apribottiglie, anche il cavo USB e l’alimentatore.

Solitamente ha un costo di 35,59 euro, ma tramite coupon GB101801 lo si acquista a 20,99 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.