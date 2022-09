L’attrice Rose Byrne spiega “Come Apple TV rende migliore la TV”

L’app Apple TV permette un riferimento in cui trovare film e programmi TV originali di Apple TV+; consente di scoprire le novità del momento oltre a cotennuti personalizzati e curati per gli utenti; è possibile usare il proprio ID Apple per accedere, acquistare o noleggiare film e accedere agli acquisti o ai noleggi effettuati in precedenza, iscriversi a Apple TV+, Paramount+, ShowTime, Starz e altri servizi.

L’app in questione non è un modello di ergonomia, interfaccia e modalità di uso e la possibilità di sfruttare vari servizi di streaming ha aggiunto complessità all’app che andrebbe per molti aspetti rivista.

Un filmato spiega “Come Apple TV rende migliore la TV”, e vede protagonista Rose Byrne, l’attrice che, tra le altre cose, è una delle protagoniste della serie Physical, commedia drammatica disponibile dall’8 giugno 2021 su Apple TV+.

“Ora che vive nella natura incontaminata canadese”, scrive Apple nella descrizione del filmato, “Rose Byrne si gode piacevolmente tutte le comodità dell’app di Apple TV, che le permette di avere tutte le sue serie e i film preferiti in un unico posto e di ricevere suggerimenti personalizzati per la sua nuova vita in campagna”. Il filmato è visibile da questo link (selezionate “Guarda su Apple TV”) e poi “Riproduci”; è doppiato in italiano, dura 2,38 minuti ed è il classico filmato più o meno divertente che Apple avrebbe potuto mostrare in uno dei suoi keynote.

